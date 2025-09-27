춘천시, 춘천호수지방정원 출발식 연기…"추가 검토·논의 필요"

10월 1일 예정됐던 출발식, 현장검토·추가 논의로 일정 조정

시민 의견·전문가 자문 거쳐 더욱 완성도 높은 지방정원 조성

정원도시 춘천의 첫걸음…시민과 함께 의미 있는 출발 기대

강원도 춘천시(시장 육동한)는 오는 10월 1일로 예정됐던 '춘천호수지방정원 시민과 함께하는 출발식'의 일정을 조정했다고 27일 밝혔다.

이번 출발식은 의암호와 상중도의 자연을 품은 친환경 정원의 시작을 시민과 함께 알리는 자리로 준비됐다. 하지만 최근 타운홀 미팅을 계기로 관계기관 현장답사가 새롭게 진행되면서 시는 보다 충분한 검토와 논의가 필요하다고 판단했다.

이에 따라 시민과 전문가 의견을 폭넓게 반영하고, 안전성을 높여 완성도 있는 지방정원을 만들기 위해 일정을 조정하게 됐다.

그동안 시는 정원 전문기관과 자문위원, 시민과 꾸준히 협의하며 호수지방정원 구상을 구체화해왔으며, 출발식을 단순한 기념행사가 아닌 '정원도시 춘천'의 출발점으로 삼고자 했다.

시는 이번 일정 조정을 통해 아쉬움은 있지만, 더 충실히 준비할 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

춘천시 관계자는 "시민 여러분께 아쉬움을 드리게 된 점 양해 부탁드린다"며 "춘천호수지방정원이 휴식과 치유의 공간이자 도시의 새로운 상징으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



