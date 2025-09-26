본문 바로가기
홍천군, 서울국제주류&와인박람회서 우수 전통주 홍보…세계 무대 도전

이종구기자

입력2025.09.26 18:31

한잔에 담은 홍천의 향과 맛
홍천 전통주 세계 무대 도전
산양삼·돌배·옹기숙성 등 개성 넘쳐
홍천 전통주, 글로벌 바이어 주목 기대

강원도 홍천군의 전통주들이 25일부터 27일까지 서울 코엑스 마곡에서 열리는 서울국제주류&와인박람회에 참가해 지역 특산주의 우수성과 가치를 널리 알릴 예정이다.

홍천군의 전통주들이 25일부터 27일까지 서울 코엑스 마곡에서 열리는 서울국제주류&와인박람회에 참가해 지역 특산주의 우수성과 가치를 널리 알리고 있다. 홍천군 제공

홍천군의 전통주들이 25일부터 27일까지 서울 코엑스 마곡에서 열리는 서울국제주류&와인박람회에 참가해 지역 특산주의 우수성과 가치를 널리 알리고 있다. 홍천군 제공

세계 각국의 다양한 주류가 한자리에 모이는 '서울국제주류&와인박람회'는 세계 주류 산업의 최신 트렌드를 확인하고 국내외 다양한 브랜드와 교류할 수 있는 중요한 행사로, 전통주 업체들에게는 품질을 대외적으로 홍보하고 바이어들과 직접 소통할 소중한 기회가 되고 있다.


홍천군은 지난 7월 참여 업체를 공모·접수하여 전통주 생산 실적과 제품 평가 등을 종합 심사한 뒤, 박람회에 참가할 대표 업체를 선정했다.

이번에 출품되는 전통주로는 ▲산양삼을 첨가해 알싸한 맛으로 마니아층을 사로잡은 33주(33가) ▲유기농 토종 돌배를 원료로 원물 함유율이 40% 이상인 까치 돌배주(밤바치농장) ▲화학 성분을 일절 첨가하지 않고 17단계 전통 방식으로 빚어낸 홍천강 소주(베이스내촌) ▲수작업으로 세 번 빚고 전통 옹기에 숙성해 깊은 풍미를 자랑하는 미담주(미담) 등이 있다.

홍천군의 전통주들이 25일부터 27일까지 서울 코엑스 마곡에서 열리는 서울국제주류&와인박람회에 참가해 지역 특산주의 우수성과 가치를 널리 알리고 있다. 홍천군 제공

홍천군의 전통주들이 25일부터 27일까지 서울 코엑스 마곡에서 열리는 서울국제주류&와인박람회에 참가해 지역 특산주의 우수성과 가치를 널리 알리고 있다. 홍천군 제공

신영재 홍천군수는 "홍천의 전통주는 지역의 역사와 문화를 담아낸 소중한 자원"이라며, "이번 박람회를 통해 홍천 전통주가 국내외 주류 시장에서 더욱 널리 알려지고 인정받기를 바란다"라고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
