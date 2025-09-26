본문 바로가기
"재생에너지 세제개편하면, 발전단가 최대 25% 인하 가능"

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.09.26 17:41

01분 25초 소요
㈔넥스트, 양도제도·추가공제조건 제안

충남 태안군에 준공한 '태안 햇들원 태양광 발전소' 전경. GS건설

충남 태안군에 준공한 '태안 햇들원 태양광 발전소' 전경. GS건설

원본보기 아이콘

재생에너지 발전 사업과 관련된 세제혜택을 개편할 경우 태양광은 최대 23%, 육상풍력은 최대 25%까지 발전 단가를 내릴 수 있다는 분석이 나왔다.


기후·에너지 싱크탱크 사단법인 넥스트는 26일 이같은 내용의 이슈 페이퍼 '양도를 통한 재생에너지 세제혜택 실효성 제고 정량분석'을 발표했다.

현재 재생에너지 발전설비는 '조세특례제한법'(조특법)에 따라 세액공제 혜택을 받을 수 있지만 실효성이 부족하다는 지적이 있어 왔다.


현 제도는 즉각적인 온실가스 감축 효과를 기대할수 있는 재생에너지 발전시설 투자에 일반 설비 투자와 동일한 낮은 공제율(기업 규모에 따라 1~10%)을 적용한다. 그런데 재생에너지 발전 사업은 낮은 공제 혜택도 다 누리지 못하는 상황이다. 사업의 특수성 때문이다.


재생에너지 발전사업은 초기 투자비가 매우 큰 반면, 수익은 보통 20년 간의 전력구매계약(PPA)이나 계통한계가격(SMP), 신재생에너지 공급인증서(REC)라는 적지만 안정적인 수입원에 의존해 투자 금액의 조기 회수가 어렵다.

사업 초기에 충분한 과세소득이 발생하지 않기 때문에 최저한세를적용하고 나면 받을 수 있는 세제 혜택이 제한적이다. 사업 초 수익이 충분치 않아 낮은 공제 혜택 마저도 충분히 흡수하지 못하는 것이다. 이에 따라 현행법에는 최대 10년까지 공제혜택 이월할 수 있도록했지만, 재생에너지 발전사업은 이월을 해도 공제 혜택을 모두 누리기 어렵다.


이 때문에 재생에너지 발전설비 투자세액공제율을 높이는 내용의 법안이 발의돼 있지만, 과세소득이 충분치 않기 때문에 공제율을 높여도 효과는 제한적일 수밖에 없다.


이에 (사)넥스트는 세액공제의 실효성을 높일수 있는 추가 조치로 ▲양도 제도와 ▲추가 공제조건 신설을 제안했다.


양도 제도란 재생에너지 발전사업자의 공제 혜택을, 이 사업자와 직접 PPA를 체결한 RE100 기업에 양도할 수 있게 하는 것을 말한다. 이렇게 되면 RE100 기업은 재생에너지 구매에 쓴 비용을 간접적으로 세액공제 받는 효과를 누릴 수 있고, 발전사업자도 RE100 기업에 공제 혜택을 넘긴 대신 그 가치만큼현금을 되돌려받을 수 있다.


㈔넥스트가 양도 효과를 정량 분석한 결과 태양광(3㎿기준)은 공제율 상향 없이 양도를 허용하기만 해도 균등화발전비용(LCOE)을 13.2원/kWh 낮출 수 있는 것으로 나타났다. 공제율을 25%로 올리면 기존 LCOE 대비 23.5원/kWh(17.8%) 더감소했다. 투자회수기간도 반 년~1년 반 줄었다.


육상풍력(20㎿ 기준) 역시 양도 도입만으로 LCOE가 19.1원/kWh 낮아졌으며, 25% 공제율 적용 시엔 하락 폭이 36.3원/kWh(18.8%)에 달했다. 투자 회수 기간도 0.7~2.1년 단축됐다.


㈔넥스트는 국내 생산품을 활용하거나 주민 참여형 재생에너지 발전 사업에 대해 추가 공제하는 방안도 제안했다. 공제율을 올리고 양도제와 추가 공제를 도입할 경우 태양광은 최대 23%(30원/kWh), 육상풍력은 최대 25%(48원/kWh)의 LCOE 인하를 달성할 수 있을 전망이다.


투자회수기간도 지금보다 최대 2~3년 단축돼 태양광은 5.3년, 육상풍력은 7.5년 만에 회수할 수 있는 것으로 나타났다.


㈔넥스트 관계자는 "이렇게 되면 발전사업자는 전력구매계약(PPA) 거래와 양도 차익으로 초기 투자비용 부담을 줄일 수 있고, RE100 기업은 보다 수월하게 재생에너지를 조달하면서 법인세 부담을 덜수 있다"고 설명했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
