韓-사우디, 벤처·스타트업 협력 파트너십 강화

중기부, 사우디 투자부와 장관 양자면담

"양국 혁신 생태계 간 긴밀한 연대 구축"

중소벤처기업부가 사우디아라비아와 양국 벤처기업 협력 확대 방안을 논의했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관은 26일 서울 중구 롯데호텔에서 칼리드 알 팔레 사우디아라비아 투자부 장관과 양자면담을 진행했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 26일 서울 중구 롯데호텔에서 칼리드 빈 압둘아지즈 알 팔레(Khalid bin Abdulaziz Al-Falih) 사우디 투자부 장관과 양자면담을 가진 후 기념 촬영을 하고 있다. 중소벤처기업부 AD 원본보기 아이콘

이번 면담은 한-사우디 비전2030 위원회 참석차 방한한 알 팔레 투자부장관이 양 부처간 협력 강화를 위해 요청한 자리로, 그간 양국의 중소벤처분야 협력 성과를 공유하고 향후 발전 방향을 모색했다.

양측은 이번 면담에서 그간의 협력 성과를 바탕으로 중소벤처기업 분야의 지속 가능한 협력 방안을 집중적으로 논의했다. 스타트업 교류를 넘어 기술 기반 창업과 투자 협력의 중요성에 공감하며 이를 촉진하기 위한 다양한 협력 방안도 함께 모색했다.

사우디 투자부는 사우디 현지 및 해외 투자 유치, 비즈니스 지원을 총괄하는 핵심 부처다. 중기부와는 2022년 알 팔레 장관이 한국을 방문해 글로벌 스타트업 축제인 '컴업(COMEUP) 2022'에 참석한 것을 계기로 협력이 본격화됐다.

양 부처는 긴밀한 파트너십을 바탕으로 함께 협력성과를 창출해왔다. 2023년에는 리야드에 글로벌비즈니스센터(GBC)를 개소해 우리 중소벤처기업들에게 사무공간 제공과 현지 정착을 지원하고 있으며, 투자부는 'Entrepreneur License' 취득 우대 등을 통해 한국 기업의 안정적인 현지 정착을 지원하고 있다.

지난해에는 중기부-사우디 투자부간 프레임워크 협력 프로그램(FCP)을 연장하며 한국 기업의 중동 진출 기반을 공고히 했고, 올해에는 한국 중소기업의 중동 시장 진출을 지원하는 한-사우디 협력 프로그램을 추진하는 등 실질적 협력관계를 확대하고 있다.

한 장관은 양자면담에서 "앞으로 양국 혁신 생태계 간 더욱 긴밀한 연대를 바탕으로 한국과 사우디가 글로벌 스타트업 생태계를 함께 선도하는 협력 파트너로 자리매김하기를 기대한다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>