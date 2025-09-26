본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

조현, 美에너지부 장관 만나 "핵연료 농축·재처리 필요"

손선희기자

입력2025.09.26 14:07

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유엔총회 참석 계기 미국 뉴욕을 방문 중인 조현 외교부 장관은 25일(현지시간) 미국 에너지부 장관과 면담을 갖고 에너지 안보 차원에서 농축·재처리를 포함한 '완전한 핵연료 주기 확보' 필요성을 강조했다.


25일(현지시간) 오후 미국 뉴욕에서 조현 외교부 장관과 크리스 라이트 미국 에너지부 장관 등 한미 관계자들이 면담을 갖고 있다. 외교부

25일(현지시간) 오후 미국 뉴욕에서 조현 외교부 장관과 크리스 라이트 미국 에너지부 장관 등 한미 관계자들이 면담을 갖고 있다. 외교부

AD
원본보기 아이콘

26일 외교부에 따르면 조 장관은 크리스 라이트 미국 에너지부 장관과 현지에서 면담을 갖고 이 같은 내용의 양국 간 원자력 협력에 대한 의견을 교환했다. 조 장관은 한국이 원전 26기를 운용하고 있는 국가로서 이 같은 핵연료 주기 확보 필요성을 설명했고, 이는 오로지 원전의 안정적 운용을 위한 '상업적 목적'임을 강조했다. 자칫 이 같은 협정 개정 논의가 일부 정치권에서 제기했던 '자체 핵 무장론'과 연관돼 해석될 여지를 차단하기 위한 것으로 풀이된다.

이에 라이트 장관은 조 장관의 요청을 유념하면서 관련해 미 행정부 내 부처들과 논의해 나가겠다고 했다고 외교부가 전했다.


미국 내 시장뿐만 아니라 국제적으로 원전 건설 수요가 크게 늘어나고 있는 만큼 양국 장관은 한미 기업 파트너십을 통해 기회를 잘 살려나갈 필요가 있다는 데 공감했다. 양 장관은 지난 8월 한미 정상회담 계기에 양측 간 원자력 협력 확대를 위한 의미있는 논의가 있었음을 상기하고, 이를 구체화해 나갈 수 있는 방안을 양국 정부가 계속해서 협의해 나가기로 했다.


아울러 양국 원전 기업 간 협력이 더욱 활성화될 수 있도록 정부 차원에서도 소통 및 협력을 증진하기로 했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"가난하지 않다더니 가난해졌어?" 개편 카카오톡 불만에 옛 '공지' 강제소환

길거리 개똥 골치…주민·관광객에 "개 세금 걷겠다"는 이탈리아 마을

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

새로운 이슈 보기