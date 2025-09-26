조현, 美에너지부 장관 만나 "핵연료 농축·재처리 필요"

유엔총회 참석 계기 미국 뉴욕을 방문 중인 조현 외교부 장관은 25일(현지시간) 미국 에너지부 장관과 면담을 갖고 에너지 안보 차원에서 농축·재처리를 포함한 '완전한 핵연료 주기 확보' 필요성을 강조했다.

25일(현지시간) 오후 미국 뉴욕에서 조현 외교부 장관과 크리스 라이트 미국 에너지부 장관 등 한미 관계자들이 면담을 갖고 있다. 외교부

26일 외교부에 따르면 조 장관은 크리스 라이트 미국 에너지부 장관과 현지에서 면담을 갖고 이 같은 내용의 양국 간 원자력 협력에 대한 의견을 교환했다. 조 장관은 한국이 원전 26기를 운용하고 있는 국가로서 이 같은 핵연료 주기 확보 필요성을 설명했고, 이는 오로지 원전의 안정적 운용을 위한 '상업적 목적'임을 강조했다. 자칫 이 같은 협정 개정 논의가 일부 정치권에서 제기했던 '자체 핵 무장론'과 연관돼 해석될 여지를 차단하기 위한 것으로 풀이된다.

이에 라이트 장관은 조 장관의 요청을 유념하면서 관련해 미 행정부 내 부처들과 논의해 나가겠다고 했다고 외교부가 전했다.

미국 내 시장뿐만 아니라 국제적으로 원전 건설 수요가 크게 늘어나고 있는 만큼 양국 장관은 한미 기업 파트너십을 통해 기회를 잘 살려나갈 필요가 있다는 데 공감했다. 양 장관은 지난 8월 한미 정상회담 계기에 양측 간 원자력 협력 확대를 위한 의미있는 논의가 있었음을 상기하고, 이를 구체화해 나갈 수 있는 방안을 양국 정부가 계속해서 협의해 나가기로 했다.

아울러 양국 원전 기업 간 협력이 더욱 활성화될 수 있도록 정부 차원에서도 소통 및 협력을 증진하기로 했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



