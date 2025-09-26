본문 바로가기
학생들이 1000만불 수출고 올린다… 국립부경대 학생창업기업 5곳

영남취재본부 김용우기자

입력2025.09.26 13:30

시계아이콘00분 41초 소요
베트남 호치민 'Global Tech. Meet-up' 행사서

해외 362만달러 수주, 700만불 투자계약 '대박'

대학생들이 창업한 기업들이 1000만달러 넘는 수출고를 기록하게 됐다.


국립부경대학교(총장 배상훈) 학생창업기업들은 지난 23일 베트남 호치민에서 열린 '제1회 Global Tech. Meet-up' 행사에서 1062만불에 달하는 해외 수주 및 투자 유치 성과를 거뒀다.

국립부경대 기술경영전문대학원(원장 이운식) 소속 5개 학생창업기업은 이 행사에서 베트남 바이어들과 총 362만불의 수주 양해각서(MOU)를 맺고, 700만불에 달하는 투자계약을 체결했다.


국립부경대 기술경영전문대학원과 RISE사업단이 공동 주최한 이번 '제1회 Global Tech. Meet-up' 행사는 중소벤처기업진흥공단의 '베트남 파이오니어 바이어상담 행사'와 연계해 열렸다. 이 행사는 학생창업기업의 해외 진출을 지원하고 글로벌 비즈니스 역량을 강화하기 위해 글로벌첨단전략산업기술경영 전문인력양성사업으로 기획됐다.


현재 국립부경대 기술경영전문대학원에서는 기존 기업인들이 석·박사과정을 밟거나 예비 창업인들이 석·박사과정 중에 창업하는 등 기술사업화에 열중하고 있다.

이들 가운데 △㈜JK Inc.(맞춤형 화장품 제조기) △㈜엠바스(AI App Platform) △㈜오션플래닛(침몰 선박 위치식별시스템) △㈜태영팬가드(비접촉 동력전달장치) △테힐림(전통차) 등 5개 기업이 이번 행사에 참여해 수주와 투자유치 성과를 올렸다.


이운식 기술경영전문대학원장이 직접 5개 기업 대표와 함께 이번 행사에 참여했으며 이 기업들은 현지 바이어들과 상담을 이어가고 있어 향후 추가 수주도 예고된다.


이운식 원장은 "이번 투자 유치는 학생들이 세계 시장에서도 통할 수 있는 혁신 역량을 입증한 성과이며 앞으로도 글로벌 무대에서 활약할 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.


국립부경대 기술경영전문대학원은 2011년 기술경영협동과정 개설을 시작으로 올해로 15년째 글로벌 기술경영 전문인력 양성에 앞장서고 있다.

국립부경대 기술경영전문대학원 학생들이 Global Tech. Meet-up 행사에서 카메라 앞에 섰다.

국립부경대 기술경영전문대학원 학생들이 Global Tech. Meet-up 행사에서 카메라 앞에 섰다.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

