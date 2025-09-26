보라매공원에 야외도서관 ‘책 읽는 동작’ 개관

내달 19일까지 매주 목~일 운영

독서·공연·체험·놀이 등 4개 테마공간 조성

서울 동작구(구청장 박일하)가 가을 독서의 계절을 맞아 25일 보라매공원에 책과 공연, 체험을 결합한 야외도서관 ‘책 읽는 동작’을 개장했다. 이번 야외도서관은 ‘2025 서울국제정원박람회’와 연계해 공원 내 축구장 옆 ‘책 읽는 보라매정원’에 마련됐다.

운영 기간은 10월 19일까지로, 매주 목~일요일 개장한다. 목·금요일은 오후 4시~9시, 토·일요일은 오전 11시~오후 5시까지 이용할 수 있다.

약 3000㎡ 규모로 조성된 공간은 독서공간 ‘동작책방’, 야외무대 ‘동작마당’, 체험공간 ‘동작하다’, 놀이공간 등 네 가지 테마로 꾸며졌다. ‘동작책방’에는 1000여 권의 도서가 준비돼 있어 방문객이 피크닉매트나 빈백에서 자유롭게 독서를 즐길 수 있다.

또 ‘동작마당’에서는 음악과 퍼포먼스 공연이 열리고, 청년 예술가를 위한 버스킹존, 글나무 존, 컬러링 월 등이 함께 운영된다. 아이들과 가족이 즐길 수 있는 체험도 풍성하다. ‘동작하다’에서는 그림책 도슨트, 모루꽃·키링 만들기, 마술 공연 등 참여형 프로그램이 마련됐으며, ‘놀이공간’에서는 보드게임과 모래놀이를 즐길 수 있다.

구는 10월 2일 오후 5시, 야외무대에서 박일하 구청장과 주민들이 참여하는 개장 기념행사를 개최한다. 운영 일정은 날씨에 따라 변동될 수 있으며, 자세한 내용은 공식 인스타그램(@outdoorlibrary_dongjak)이나 동작문화재단으로 문의 가능하다.

박일하 동작구청장은 “도심 속 자연에 마련된 야외도서관에서 독서와 문화를 즐기며 힐링하시길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 일상에서 다양한 문화생활을 누릴 수 있도록 인프라를 확대해 나가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



