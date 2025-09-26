김홍국 하림 회장 "라면수프 100원이면 충분…우리 원가는 1500원"

"장인라면, 하림의 철학·기술 집약"

김홍국 하림그룹 회장이 26일 "라면 수프 하나 만드는 데는 100~150원이면 충분하다"고 말했다.

김 회장은 이날 전북 익산 하림 퍼스트키친에서 열린 2025 인(in) 익산' 기자간담회에서 "우리는 닭·사골·다시마 등을 20시간 이상 저온에서 직접 우려내 액상 수프를 만들어 원가는 1000~1500원이 들지만 정직한 맛을 위해 이 길을 택했다"고 강조했다. 하림그룹에서 선보인 '더미식 장인라면'이 고가인 배경이 경쟁사대비 고급 원료를 사용했다는 것이다.

그는 "더 미식 장인라면은 단순히 잘 팔리는 상품이 아니라 하림의 철학·원칙·기술·책임이 집약된 작품"이라며 "전통적인 라면 맛을 찾는 소비자도 있어 원가 100~150원 하는 건조 수프 라면도 병행 생산해 선택권을 넓히고 있다"고 덧붙였다.

김홍국 하림 회장(가운데)이 26일 전북 익산 하림 퍼스트키친에서 열린 'NS푸드페스타 2025 인(in) 익산' 개회식에 참석하고 있다.

김 회장은 "식품의 본질적 가치는 맛에 있고, 최고의 맛은 재료의 신선함에서 나온다"며 "신선하지 않으면 들어오지 못하고, 최고의 맛이 아니면 나가지 못한다는 원칙으로 식품 사업을 이어가고 있다"고 강조했다.

김홍국 회장은 2018년 첫 삽을 뜬 뒤 지금까지 가공공장과 첨단 물류센터를 세워 익산을 종합식품단지로 만들었다. 김 회장은 "집의 부엌에서 요리 기능이 점차 사라지면서 그 기능이 식품가공공장으로 모여들었다"며 "집을 나간 부엌이 모여 만들어진 공용 주방이 바로 퍼스트키친"이라고 말했다. 그는 "가정의 부엌처럼 재료를 공개하고 제조 과정을 투명하게 보여주며, 소비자의 잔소리까지 감수한다"고 덧붙였다.

퍼스트키친 내부에는 고객 투어용 통로가 따로 있다. 원료 투입부터 제조·포장·출고까지 전 과정을 직접 볼 수 있도록 했다. 김 회장은 "가정의 부엌처럼 투명하게 공개해야 고객의 신뢰가 쌓인다"면서 "신뢰야말로 식품 비즈니스의 자부심과 책임감을 담보한다"고 했다.

하림은 지난해부터 FBH(Fullfilment By Harim)라는 스마트 물류센터를 가동하고 있다. 생산 공장과 FBH는 컨베이어로 직결돼 있다. 제품은 토트박스에 담겨 곧바로 검수·피킹·포장·출고 단계로 이어진다. 공장에서 팔레트 포장→트럭 이송→물류센터 보관→재포장 같은 절차는 사라졌다.

김 회장은 "창고 보관이 사라진 이유는 철학을 지키기 위해서다"면서 "신선하지 않으면 들어오지 못하고, 최고의 맛이 아니면 나가지 못한다"고 말했다.

FBH를 기반으로 하림은 '오드그로서(ODD GROCER)' 플랫폼도 운영한다. 소비자가 주문하면 생산농장과 FBH에 주문 정보가 동시에 전달된다. 참기름을 주문하면 협력 공장에서 즉시 착유해 FBH로 이송, 당일 출고되는 구조다. 오늘 낳은 달걀을 24시간 내 받아볼 수 있는 것도 이 시스템 덕분이다.

FBH는 상온·냉장·냉동을 한 박스로 묶어 배송하는 합포장 기술도 갖췄다. 1~2인 가구가 소량·다품목을 주문하더라도 '오늘 생산된 진짜 신선함'을 경험할 수 있도록 했다.

한편 식품문화축제 'NS푸드페스타 2025 인(in) 익산'은 올해로 18년차를 맞았다. 이 행사는 익산시와 하림그룹의 NS홈쇼핑이 공동으로 주최하고, 지역사회가 합께 하는 거버넌스형 식품축제다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



