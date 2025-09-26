본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

‘근로자 추락사’ 삼강에스앤씨 前 대표 징역 2년 확정

구채은기자

입력2025.09.26 10:47

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중처법 시행 후 두번째 실형

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

안전 설비를 갖추지 않아 노동자 추락 사고를 낸 삼강에스앤씨 전 대표이사에 대해 대법원이 징역 2년의 실형을 확정했다. 중대재해처벌법 혐의를 받던 기업 대표가 실형을 확정받은 건 박순관 아리셀 대표에 이어 두 번째다.


26일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 이날 중대재해법 위반 혐의로 기소된 삼강에스앤씨 전 대표이사가 제기한 상고를 기각하고 징역 2년, 벌금 20억원을 선고한 원심 판결을 확정지었다.

삼강에스앤씨 전 대표는 사업장 내 안전난간이나 추락 방호망 설치 등 방호조치를 다 하지 않았다는 혐의를 받았다. 지난 2022년 2월 경남 의 이 회사 사업장에서는 선박 안전난간 보수 공사를 하던 50대 노동자 A씨가 추락해 숨졌다. 회사 측은 A씨가 무단으로 작업장으로 들어가 비정상적인 방법으로 이동하다 추락해 숨진 것이라며 혐의를 부인했다.


1심 재판부는 삼강에스앤씨 전 대표에게 징역 2년의 실형을 선고했다. 재판부는 "피고인은 산업안전보건법위반으로만 이미 7회 형사처벌을 받았다"며 "자신이 경영하는 사업장에서 불과 1년 내에 무려 3명의 근로자가 산업재해사고로 사망했다" 했다.


A씨는 불복해 항소했지만 2심은 이를 기각하고 1심과 같이 징역 2년을 선고했다. 대법원 판단도 같았다. 재판부는 "원심의 판단에 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 법리를 오해한 잘못이 없다"고 판단했다.




구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기