본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

현대캐피탈, 하반기 신입사원 공개채용

문채석기자

입력2025.09.26 10:05

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자동차금융 등 7개 부문

현대캐피탈은 2025년 하반기 신입사원 공개채용을 진행한다고 26일 밝혔다.


현대캐피탈, 하반기 신입사원 공개채용
AD
원본보기 아이콘

모집 분야는 자동차금융, 디지털, 금융사업, 리스크관리, 해외사업, 재경, 경영지원 등 7개 부문이다.

금융을 넘어 모빌리티 생태계 전반으로의 성장을 꿈꾸는 사업 비전에 맞는 인재를 뽑을 예정이다.


현대캐피탈은 14개국에서 19개 법인을 운영하고 있다. 국내 금융사 중 가장 활발하게 글로벌 비즈니스를 하는 중이다. 2년 이상 근무한 임직원에게는 해외법인 근무 기회도 준다.


4년제 대학(원) 졸업자 또는 내년 2월 졸업 예정자라면 누구나 지원할 수 있다. 서류전형, 인적성검사, 면접전형, 트라이얼 위크 순으로 진행한다.

서류 접수는 이날부터 다음 달 13일까지 현대캐피탈 채용 홈페이지에서 진행한다. 인적성검사와 직무별 면접전형은 오는 11월 중 온라인으로 진행될 예정이다.


현대캐피탈은 디지털 지원자에 한해 코딩·과제테스트를 한다. 서류전형과 코딩·과제테스트 결과를 종합해 온라인 인적성 응시대상자를 선정한다.


트라이얼 위크는 면접전형 합격자를 대상으로 12월 진행한다. 올해부터는 기존 사흘에서 이틀로 단축 운영한다. 지원자들은 원하는 부서에서 근무 중인 팀원들과 함께 단기 프로젝트를 수행할 예정이다.


트라이얼 위크는 절대평가로 진행한다. 역량을 충분히 보여준 지원자는 경쟁률과 관계없이 모두 합격할 수 있다. 합격자는 내년 1월5일 입사할 예정이다.


현대캐피탈 채용 담당자는 "전형 전 과정을 비대면 운영하고 트라이얼 위크 기간을 줄였다"며 "신입사원들에게 세계 모빌리티 시장에서 경력을 키워나가도록 전폭적으로 지원할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'… 3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기