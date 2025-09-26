본문 바로가기
IMF "한국 순대외자산, 2030년 GDP 대비 75% 전망"

세종=이은주기자

입력2025.09.26 11:31

시계아이콘01분 22초 소요
2014년 첫 플러스 이후 꾸준한 증가
경상수지 흑자 기반 지속 확대 전망
보유 구조도 다각화 평가
주식·채권 40%, 달러화 자산 60% 차지

우리나라의 국내총생산(GDP) 대비 순대외자산(Net International Investment Position·NIIP)이 2024년 59%에서 2030년에는 75%를 넘어설 것이라는 전망이 나왔다. 대외자산은 외환보유액과 함께 국가의 대외 건전성을 보여주는 지표로, 외환위기와 같은 충격 상황에서 환율 급등이나 자본 순유출을 억제하는 역할을 한다.

IMF "한국 순대외자산, 2030년 GDP 대비 75% 전망"
26일 IMF의 '2024년 대외 부문 평가 보고서'에 따르면 2024년 기준 한국의 순대외자산은 약 1조1000억 달러로 나타났다. GDP 대비 59% 수준으로, 2014년 이후 처음으로 플러스를 기록한 이후 꾸준히 증가해왔다. 순대외자산은 국내 경제주체가 보유한 해외금융자산에서 외국인의 국내 금융 투자금을 뺀 금액이다. 이 수치가 클수록 외부 충격에 대한 완충 능력이 크다. 유사시 해당 자산을 매각해 자금을 국내로 유입시킬 수 있어서 간접적인 방파제 역할을 한다.


IMF는 우리나라의 순대외자산이 지속적인 경상수지 흑자를 바탕으로 더욱 확대될 것으로 내다봤다. 2030년에는 GDP 대비 75%를 넘어설 것으로 전망했다. 대규모의 순대외자산의 보유 구조도 다각화돼 있다고 평가했다. IMF는 “해외자산은 주식·채권 증권투자가 약 40%, 달러화 표시 자산이 약 60%를 차지해 해외 자산 보유가 다각화돼 있다”고 했다.

한국 경제 안정성을 가늠하는 또 다른 축인 외환보유액에 대해서도 IMF는 “다양한 현실적 충격 시나리오에서도 한국의 외환보유액은 충분한 외환 유동성 완충 역할을 수행한다”고 진단했다. 2024년 말 기준 한국의 외환보유액을 ▲GDP 대비 22% ▲단기채무의 2.1배 ▲수입의 6.4개월분 ▲M2(광의통화)의 13% 수준으로 평가했다. 안정적인 범주에 속하며, 국제적으로 비교해도 충분한 수준이라는 분석이다.


외환보유액 규모를 얼마나 쌓는 것이 적정한지에 대해서는 여전히 논쟁이 존재한다. 미국 등 주요국은 외환보유액 변동을 통해 시장 개입 여부를 추정하기 때문에, 당국 입장에서는 개입 신호를 최소화하면서도 충분한 방어력을 확보하는 균형점을 찾는 것이 과제다. 통상적으로는 적어도 1년 내 만기가 도래하는 단기외채를 갚을 수 있을 정도인지, 위기 상황에서 적어도 3개월 동안 외환보유액으로 수입을 유지할 수 있는지, 외환보유액이 외환위기 시 자국민 자본 이탈에 대비하기 위한 정도로 존재하는지(광의통화 대비 5%) 등을 평가한다.

일본은 순대외자산 GDP 대비 90%

세계 최대인 일본의 순대외자산은 2024년 말 기준 3조6000억 달러를 기록했다. 이는 GDP 대비 90% 수준인데 2023년 80%에서 크게 상승한 규모다. IMF는 “일본의 순대외자산은 팬데믹 이전(2016~2019년) 평균인 62%보다 현저하게 높은 수준”이라며 “순 해외직접투자 및 포트폴리오 유출 증가와 엔화 약세에 따른 긍정적 효과에 의해 주도됐다”고 분석했다.


보유 자산의 안전성 또한 높았다. 일본의 해외자산은 포트폴리오 투자(투자수익을 위해 각종 유가증권에 투자)가 42%, 외국인 직접투자(FDI)가 21%를 차지하며 위험 분산이 양호하게 이뤄져 있다. 포트폴리오 투자 중 달러 표시 비중이 56%에 달했다. 지난해 순투자수익률 또한 7.4%로 팬데믹 이전 평균(6.2%)보다 높아졌다. 일본의 대규모 대외자산은 고령화 사회에서 노후 소비를 보완하는 역할도 하고 있다.




세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr
