삼성전자, 인도 시장 공략…뭄바이서 'AI 홈' 선보여

삼성전자가 최신 '인공지능(AI) 홈' 경험을 인도 시장에 선보이며 AI 홈 리더십 강화에 나섰다.
삼성전자는 24일 인도 정보기술(IT)의 메카인 뭄바이에 위치한 플래그십 스토어 삼성 반드라 쿨라 콤플렉스(BKC)에서 삼성 AI홈을 인도 시장에 소개하는 행사를 진행했다. 앞서 IFA 2025에서 선보인 'AI 홈-미래 일상을 현실로(AI Home: Future Living, Now)'를 주제로 행사가 진행됐다.
이날 행사에서 현지 주요 미디어와 거래선 100여 명이 참석한 가운데 삼성 AI 홈 전략을 공유하고 ▲모바일 제품의 '갤럭시 AI' ▲영상 디스플레이 제품의 '비전 AI' ▲가전 제품의 '비스포크 AI'를 각각 소개하며, 이들이 탑재된 다양한 신제품과 AI 홈 시나리오를 체험할 수 있는 기회를 제공했다.
박종범 삼성전자 서남아총괄 부사장은 "미래의 일상을 현실화 한 삼성 AI 홈은 인도 가정에 더 건강하고 안전한 일상을 제공할 것"이라며 "인도 내 3개의 연구개발(R&D) 센터가 삼성의 AI혁신을 인도 시장에 확산하는데 기여하고 있다"고 강조했다.
