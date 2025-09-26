본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[오늘의신상]'케데헌' 협업제품 줄줄이…파리바게뜨, '헌트릭스 케이크' 출시

한예주기자

입력2025.09.26 09:00

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

작품 속 주요 캐릭터 모티브로 한 제품 추가 출시
랜덤 스티커 동봉해 소장 욕구 자극

파리바게뜨가 '헌트릭스 케이크'를 비롯한 '케이팝 데몬 헌터스' 협업 제품을 추가로 출시한다고 26일 밝혔다.


먼저 '헌트릭스 케이크'는 주인공 '헌트릭스'를 모티브로 한 케이크로, 치즈큐브와 딸기 리치 콩포트가 조화로운 생크림 케이크다. 제품에는 '헌트릭스', '사자 보이즈' 등 주요 캐릭터의 사진이 각도에 따라 다르게 보이는 랜덤 렌티큘러 스티커도 동봉된다.

호랑이 캐릭터 '더피'를 모티브로 한국의 전통 간식 약과와 쑥떡을 활용한 디저트도 선보인다. 버터 풍미의 구움과자 '티그레(Tigre)'에 전통 간식 약과를 올려낸 '파바 약과 티그레'와 찰떡에 우리 쑥의 풍미가 어우러진 '파바 쑥떡쿠키'다. 두 제품에도 랜덤 렌티큘러 스티커 1매가 동봉된다.

파리바게뜨, '케이팝 데몬 헌터스' 협업 제품 추가 출시. 파리바게뜨

파리바게뜨, '케이팝 데몬 헌터스' 협업 제품 추가 출시. 파리바게뜨

AD
원본보기 아이콘

과일 풍미를 담은 간식빵도 있다. '헌트릭스'의 대표곡 '골든'을 형상화해 바나나 풍미가 퍼지는 '촉촉한 골든 바나나 케이크'와 사자 보이즈의 대표곡 '소다팝'의 무대 의상을 연상시키는 비주얼과 딸기맛이 특징인 '촉촉한 핑크 딸기 케이크'다. 두 제품에는 랜덤 씰스티커 1매가 동봉된다.


한편, 파리바게뜨는 '소다팝 케이크', '골든 버터번', '치즈가 부드러운 시간', '파바 곶감 파운드', '제주쑥 오메기빵', '골든 소보루번', '행운의 단팥빵' 등을 이달 12일, 17일에 걸쳐 선보였다. 또한 '광화문1945', '양재본점', 판교 '랩오브파리바게뜨', 인천공항 '랜드마크', '카페신사', 제주 '동화마을' 등 주요 직영 매장 전면을 '케이팝 데몬 헌터스' 캐릭터 콜라보 제품 이미지로 랩핑해 색다른 매장 경험을 제공하고 있다.


파리바게뜨 관계자는 "'케이팝 데몬 헌터스'와 첫 협업 제품이 폭발적인 인기를 얻었다"며 "이번 제품들도 '케이팝 데몬 헌터스'의 세계관과 등장하는 캐릭터들의 매력을 잘 담아낸 만큼 제품을 통해 색다른 즐거움을 느껴보시길 바란다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

낮엔 망치질 금속촌, 밤엔 예술촌…문래동 '세계에서 가장 멋진 동네' 6위

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

새로운 이슈 보기