[날씨]중부지방 맑음…남부지방·제주엔 '비'

낮 최고기온 25∼29도

금요일인 26일 중부지방은 대체로 맑겠고 남부지방과 제주도에는 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 27일까지 이틀간 예상 강수량은 제주도 10∼60㎜, 전남 남해안 10∼50㎜, 광주·전남(전남 남해안 제외) 5∼40㎜, 경남 서부 남해안 5∼20㎜ 다.

낮 최고기온은 25∼29도로 예보됐다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 18.4도, 인천 19.2도, 수원 16.7도, 춘천 16.3도, 강릉 19.5도, 청주 19.2도, 대전 18.7도, 전주 20.7도, 광주 22.0도, 제주 25.6도, 대구 21.0도, 부산 22.8도, 울산 21.0도, 창원 22.1도 등이다

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



