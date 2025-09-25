본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

구미교육지원청, 기초학력 업무담당자 역량강화연수 실시

영남취재본부 김이환기자

입력2025.09.25 20:54

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'느린 학습자(경계선 지능 학생)와 함께 걷기' 이해 및 지원 강화

경북 구미교육지원청(교육장 민병도) 기초학력 거점지원센터는 25일 구미 관내 초등학교 기초학력 업무 담당 교원 및 희망 교원 45명을 대상으로 역량 강화 연수를 실시했다.

신운식 교육지원과장이 역량강화연수를 실시 후 당부의인사말을 하고있다./김이환기자

신운식 교육지원과장이 역량강화연수를 실시 후 당부의인사말을 하고있다./김이환기자

AD
원본보기 아이콘

이번 역량 강화 연수에서는 아동 심리 및 인지 학습 상담 전문가인 박찬선 연아혜윰 대표가 강사로 초빙되어 '느린 학습자(경계선 지능 학생)와 함께 걷기- 사회성을 중심으로'를 주제로 강의를 진행했다.


본 연수에서는 느린 학습자(경계선 지능 학생)의 전반적인 이해와 더불어 학년별 학습을 위한 구체적인 지도 방법을 다뤘다.

특히 박찬선 강사는 인지 능력 향상, 꾸준한 학습 훈련과 함께 개인별 강점을 활용한 지도법이 학습에 미치는 영향에 대해 강조했으며 느린 학습자(경계선 지능 학생)에 대한 질의응답 시간을 통해 지도의 어려움에 대해 소통할 수 있는 시간이었다.


구미 기초학력 거점지원센터장 신운식 교육지원과장은 "따뜻한 관심과 정성으로 학생들을 지도해 주시는 선생님들께 감사드린다. 본 연수를 통해 학습 과정에서 어려움을 겪고 있는 느린 학습자(경계선 지능 학생)의 강점을 발견하고 사회성을 강화하여 자신의 학습 과정에 주도적으로 참여할 좋은 기회를 제공해줄 수 있기를 바란다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

로봇청소기 이어 세탁건조기도 상륙…"韓 간파했다" '덩치' 키워 주류 노리는 中가전[중국의 공습] 로봇청소기 이어 세탁건조기도 상륙…"韓 간파했다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기