구미교육지원청, 기초학력 업무담당자 역량강화연수 실시

'느린 학습자(경계선 지능 학생)와 함께 걷기' 이해 및 지원 강화

경북 구미교육지원청(교육장 민병도) 기초학력 거점지원센터는 25일 구미 관내 초등학교 기초학력 업무 담당 교원 및 희망 교원 45명을 대상으로 역량 강화 연수를 실시했다.

신운식 교육지원과장이 역량강화연수를 실시 후 당부의인사말을 하고있다./김이환기자

이번 역량 강화 연수에서는 아동 심리 및 인지 학습 상담 전문가인 박찬선 연아혜윰 대표가 강사로 초빙되어 '느린 학습자(경계선 지능 학생)와 함께 걷기- 사회성을 중심으로'를 주제로 강의를 진행했다.

본 연수에서는 느린 학습자(경계선 지능 학생)의 전반적인 이해와 더불어 학년별 학습을 위한 구체적인 지도 방법을 다뤘다.

특히 박찬선 강사는 인지 능력 향상, 꾸준한 학습 훈련과 함께 개인별 강점을 활용한 지도법이 학습에 미치는 영향에 대해 강조했으며 느린 학습자(경계선 지능 학생)에 대한 질의응답 시간을 통해 지도의 어려움에 대해 소통할 수 있는 시간이었다.

구미 기초학력 거점지원센터장 신운식 교육지원과장은 "따뜻한 관심과 정성으로 학생들을 지도해 주시는 선생님들께 감사드린다. 본 연수를 통해 학습 과정에서 어려움을 겪고 있는 느린 학습자(경계선 지능 학생)의 강점을 발견하고 사회성을 강화하여 자신의 학습 과정에 주도적으로 참여할 좋은 기회를 제공해줄 수 있기를 바란다"고 했다.





