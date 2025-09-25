본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

증시

日닛케이지수,, 사흘 연속 최고치…소프트뱅크 4년 만에 시총 2위

장보경기자

입력2025.09.25 19:37

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소프트뱅크, 오픈AI 투자 호재로 작용

일본 증시의 대표 지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 종가 기준으로 사흘 연속 최고치를 경신했다.


日닛케이지수,, 사흘 연속 최고치…소프트뱅크 4년 만에 시총 2위
AD
원본보기 아이콘

닛케이지수는 25일 전 거래일보다 0.27% 오른 4만5754로 마감했다. 장 초반에는 24일(현지시간) 뉴욕 증시 하락 여파로 전날 종가 대비 130포인트가량 밀리기도 했지만, 이후 상승세로 돌아섰다.

교도통신은 "엔화 약세를 배경으로 실적 개선 기대가 커지면서 수출 관련주가 강세를 보였다"며 닛산자동차와 마쓰다 등 자동차주가 상승세를 이끌었다고 전했다. 전날 지수를 끌어올린 소프트뱅크그룹도 이날 3.05% 올랐다.


소프트뱅크그룹의 시가총액은 28조7000억엔(약 270조5000억원)으로 집계돼 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹을 제치고 시총 2위 기업 자리에 올랐다. 시가총액 1위는 46조7000억엔(약 440조원)의 도요타자동차다. 소프트뱅크그룹이 2위를 차지한 것은 2021년 이후 4년 만이다.


니혼게이자이신문(닛케이)은 소프트뱅크그룹 주가 상승에 대해 "투자처인 오픈AI에 대한 긍정적 평가가 반영됐다"며 "일본 인공지능 대표주로 자리매김하고 있으며, 주가도 연초 대비 두 배로 뛰었다"고 분석했다.

닛케이지수는 지난달 12일 약 1년 만에 최고치를 경신한 이후 상승 흐름을 이어가고 있다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '불만 폭발' "이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기