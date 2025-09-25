고양시, 탄현근린공원 2단계 조성사업 51년 만에 준공…시민 품으로

단풍·오색 정원·자작나무 숲 등

녹지 비율 약 72% 차지…푸른 자연 속 '힐링'

경기 고양특례시(시장 이동환)가 추진해 온 '탄현근린공원 2단계 조성사업'이 공원지정 51년 만에 준공됐다.

고양특례시가 추진해 온 '탄현근린공원 2단계 조성사업'이 공원지정 51년 만에 준공됐다. 이동환 고양특례시장이 기념식수를 하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 24일, 일산서구 탄현2동 탄현근린공원에서 열린 준공식에는 이동환 고양시장, 김운남 고양시의회 의장, 지역주민 등 150여명이 참석해 공원 준공을 축하했다.

탄현근린공원은 지난 1974년 도시계획시설로 결정된 이후 단계별로 조성이 진행됐다. 1단계 사업은 2016년 준공, 2단계 사업은 2024년 2월에 착공해 2025년 9월까지 약 1년 7개월 동안의 공사 끝에 결실을 맺었다.

주요 시설로는 야외무대, 잔디광장, 그라스원, 벽천, 솔향기원, 단풍정원, 오색정원, 이벤트광장, 자작나무 숲, 양잔디마당, 순환산책로가 있다. 전체 면적의 약 72%를 녹지로 구성해 쾌적한 공원 환경을 마련했다.

특히 이번 조성사업에서는 현장에서 발생된 목재를 지역 예술인과 협업해 목재조형물과 놀이시설, 의자 등으로 재활용함으로써 공원 내 다양한 볼거리를 마련했다. 또한 세계지도 이정표와 해시계를 설치해 공원의 교육적·문화적 기능을 강화했다.

이동환 고양시장은 "공원은 도시의 열섬현상 등 기후변화에 대응하는 데 매우 효과적이며, 스트레스가 가득한 도심에서 시민의 몸과 마음을 지켜주는 역할을 한다"며 "앞으로도 시민이 편안하게 쉴 수 있는 쾌적한 공원 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



