李 대통령 "AI가 불러올 변화, 인류 재도약 발판으로" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①이재명 대통령, 미국 뉴욕 유엔본부서 안보리 공개토의 주재

②미국, 일본 이어 유럽연합에도 車관세 15% 발효

③국세 수입 369조9000억원 전망…예상 세입 규모 대비 2조2000억원 부족

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대지수 사흘 연속 하락 마감

○AI 랠리 경계론·주가 고평가 부담

○8월 개인소비지출(PCE) 물가 지수 주목

Top3 NEWS

■ 李대통령, 안보리 공개토의 주재 "AI가 불러올 변화, 인류 재도약 발판으로" ○한국 대통령으로는 처음으로 안보리 공개토의 주재

○"AI는 사나운 맹수가 될 수도, '케이팝 데몬 헌터스'의 '더피' 될 수도"

○"AI 변화에 대응하지 못하면 전 세계적 불평등·불균형을 심화할 것"

■ 韓만 車관세 25% 폭탄…美, 일본 이어 EU도 15%로 인하 ○美, EU에 車관세 15% 발효…8월부터 적용

○일본은 16일부터 15% 적용

○3500억달러 대미 투자 이견으로 韓만 25%

■ 올해 세입 추경 대비 2.2兆 펑크…본예산 대비 3.3% 오차 ○2025년 국세수입 재추계 결과 발표

○올해 369.9조원…추경 오차 0.6%

○2011~2020년 평균 오차율 4.8%

그래픽 뉴스 : 9·7 대책 발표 후 집값 더 뛰었다…"거시건전성 정책 강화 필요"

○한은 '9월 금융안정 상황'…부동산 대책 후 집값 점검

○6·27 10주 후에도 서울 아파트값 0.1% 뛰었다…과거 대책 대비 효과 미미

○9·7 후 서울 평균가격 상승폭 유사한 시기 비교 시, 자치구 상승률 확산

the Chart : '자사주 EB' 한마디에 시총 3조 기업도 휘청…소각 기대한 개미들 곡소리

○KCC 자사주 대상 4300억 EB 발행 공시

○사상 최대 실적 전망·목표가 줄상향도 속수무책

○올해 자사주EB 공시 51곳 지난해 5배 육박

오늘 핵심 일정

○국내

06:00 제조업 기업경기실사지수

○해외

02:00 미국 7년물 국채 입찰

02:00 미국 연준 금융감독 부의장 바 연설

04:30 미국 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설

05:00 미국 연준 대차대조표

08:30 일본 도쿄 근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)

18:30 유럽 라가르드 유럽중앙은행 총재 연설

21:30 미국 근원 개인소비지출 물가지수 (YoY) (8월)

21:30 미국 근원소비지출물가지수 (MoM) (8월)

21:30 미국 개인소비지출 물가 지수 (YoY) (8월)

23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (9월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 18℃( ▼ 2 ℃ ) ｜최고기온 : 27℃( ▼ 1℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>