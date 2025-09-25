동해시, 삼화지구 도시재생사업 새 도약 준비…'놀러와, 삼화토요마켓' 개최

삼화지구, 단순히 지나는 곳이 아니라 머무는 곳으로

주민주도형 도시재생 '놀러와, 삼화토요마켓' 개최

강원도 동해시 삼화지구 도시재생사업이 새로운 도약을 준비한다.

놀러와,삼화토요마켓 포스터. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

지역고유의 특성과 도시재생 가치를 담아낸 특별한 플리마켓, '놀러와, 삼화토요마켓'이 오는 27일부터 11월 29일까지 매주 토요일(오전 11시~오후 5시) 개최된다.

삼화지구 내 도시재생 거점시설을 중심으로 열리는 이 마켓은 삼화지구를 머무르고 싶은 공간으로 탈바꿈시키기 위한 프로젝트다.

삼화지구는 무릉계곡, 무릉별유천지 등 주요 관광지로 이어지는 관문 역할을 하며, 이번 행사는 지역 주민들과 방문객이 함께 어우러질 수 있는 다채로운 프로그램으로 꾸며진다.

특히 삼화시장 활성화를 염두에 두고, 지역 순환 경제 구조를 구축하는 데 중점을 두었다.

삼화토요마켓은 푸드존, 마켓존, 체험존, 힐링존, 이벤트존 등 다섯 개의 구역으로 나뉘어 운영되며, 삼화지구 주민들이 중심이 되어 주관한다.

방문객들은 농산물, 다육식물, 공예품 등 다양한 상품을 하거나, 라벤더 음료와 곤드레 주먹밥 같은 지역 특산 음식을 맛볼 수 있다.

또한, '라벤더 막걸리 시음','반려식물 심기 체험', 그리고 AI기술을 활용한 이미지 변환 체험 등 독특한 체험 프로그램을 제공해 흥미를 더할 예정이다.

정하연 도시정비과장은 "삼화토요마켓은 단순히 물건을 사고파는 장터를 넘어, 삼화지구를 '머무는 공간'으로 변화시키는 데 초점을 맞춘다"며 "삼화동 주민과 지역 사회단체의 적극적인 참여를 유도해 지역의 매력을 알리고, 지속가능한 상권 활성화를 위한 자립기반을 마련하는 것이 이번 행사의 핵심"이라고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>