마산소방서, 소방발전위원회 추석 명절 이웃돕기 성금 전달

경남 창원특례시 마산소방서는 25일 민족 고유의 명절인 추석을 앞두고 소방발전위원회에서 장애인복지시설을 방문해 이웃돕기 성금 200만원을 전달했다.

이날 성금 전달은 마산소방서 소방발전위원회 이용협 회장 외 임원들이 참석해 따뜻한 정을 나누는 시간을 가졌으며, 추석 명절 어려운 이웃을 돕기 위해 마련됐다.

이용협 회장은 "따뜻한 추석 명절을 보내는 데 보탬이 되시길 바란다"면서 "성금은 추석 명절 어려운 이웃들을 위해 위원들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 정성껏 모은 것이다"고 말했다.

성금을 전달한 위원회는 마산지역 주요 기업인, 지역 인사 등이 지역사회 안전문화 조성을 위해 구성돼 화재 예방과 소방정책 홍보를 위해 각 분야에서 왕성하게 활동 중이다.

장창문 마산소방서장은 "추석 명절을 맞아 지역의 어려운 이웃들에게 따뜻한 손길을 전해주신 위원회에 감사드린다"며 "앞으로도 소방과 지역사회가 함께하는 나눔 활동이 지속되길 바란다"고 했다.





