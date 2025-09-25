본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

마산소방서, 소방발전위원회 추석 명절 이웃돕기 성금 전달

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.25 14:11

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원특례시 마산소방서는 25일 민족 고유의 명절인 추석을 앞두고 소방발전위원회에서 장애인복지시설을 방문해 이웃돕기 성금 200만원을 전달했다.

마산소방서 소방발전위원회 성금 전달 사진.

마산소방서 소방발전위원회 성금 전달 사진.

AD
원본보기 아이콘

이날 성금 전달은 마산소방서 소방발전위원회 이용협 회장 외 임원들이 참석해 따뜻한 정을 나누는 시간을 가졌으며, 추석 명절 어려운 이웃을 돕기 위해 마련됐다.


이용협 회장은 "따뜻한 추석 명절을 보내는 데 보탬이 되시길 바란다"면서 "성금은 추석 명절 어려운 이웃들을 위해 위원들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 정성껏 모은 것이다"고 말했다.

성금을 전달한 위원회는 마산지역 주요 기업인, 지역 인사 등이 지역사회 안전문화 조성을 위해 구성돼 화재 예방과 소방정책 홍보를 위해 각 분야에서 왕성하게 활동 중이다.


장창문 마산소방서장은 "추석 명절을 맞아 지역의 어려운 이웃들에게 따뜻한 손길을 전해주신 위원회에 감사드린다"며 "앞으로도 소방과 지역사회가 함께하는 나눔 활동이 지속되길 바란다"고 했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼성·애플 다 비켜"…가성비 버리고 한국 시장 침공 시작한 샤오미[중국의 공습] "삼성·애플 다 비켜"…가성비 버리고 한국 시장 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

아버님 댁에 LG '이지TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"돌반지 주고 골드바로"…금값 최고치에 금교환 열풍

새로운 이슈 보기