김철우 보성군수, 남도국제미식박람회 '응원 릴레이' 동참

호남취재본부 오세일기자

입력2025.09.25 11:59

다음 주자 정기명 여수시장 지명

김철우 전남 보성군수가 25일 '2025 남도국제미식산업박람회'의 성공 개최를 기원하는 릴레이 응원 캠페인에 참여하며 전국적 붐업 분위기 확산에 적극 나섰다. 김 군수는 장세일 영광군수의 지목을 받아 동참했으며, 정기명 여수시장을 다음 주자로 지명했다.


이번 릴레이 챌린지는 김영록 전남도지사의 참여를 시작으로, 박람회 핵심 비전인 남도 미식 세계화, 지속가능 산업 육성, 지역 식품기업 수출 확대, 글로벌 미식교류 활성화를 널리 알리고, 전국적 관심과 참여를 이끌고자 추진되고 있다.

김철우 보성군수가 25일 '2025 남도국제미식산업박람회'의 성공 개최를 기원하는 릴레이 응원 캠페인에 참여했다. 보성군 제공

김 군수는 "남도의 풍부한 식재료와 음식 문화가 집약되는 남도국제미식산업박람회의 성공 개최를 위해 최선을 다하겠다"며 "10월 24~26일 제1회 보성 열선루 이순신 역사문화축제를 개최하니 남도국제미식산업박람회와 함께 군민과 도민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

한편, '2025 남도국제미식산업박람회'는 오는 10월 1~26일 목포문화예술회관 일원에서 열린다. 행사 기간에는 주제관, 미식문화관, K-food 산업관과 아세안 파빌리온을 비롯한 글로벌 이벤트, 청년·청소년 조리 경연대회, 수출상담회 등 풍성한 콘텐츠가 마련돼 관람객들에게 다채로운 볼거리와 즐길 거리가 제공된다.





호남취재본부 오세일 기자 seil@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

