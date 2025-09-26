본문 바로가기
100돌이, 점수 낮추는 방법

노우래기자

입력2025.09.26 10:00

미국 골프먼슬리 핸디캡 줄이기 노하우 공개
롱 퍼트 홀컵 주변 90cm 반경 안에 넣기
훈련한 클럽 이용, 안전한 그린 공략하기

골프는 쉽지 않은 운동이다. 성적이 좋다가도 다시 '100돌이'가 된다. 교만하면 곧바로 응징한다. 골프에 흥미를 잃고 필드를 떠나는 주말골퍼가 생기기 마련이다. 최근 미국 골프 전문매체인 골프먼슬리는 초보골퍼가 1년 만에 핸디캡을 줄일 수 있는 노하우를 공개했다. 타수를 낮추는 방법이다.


가장 먼저 3퍼트 줄이기다. 롱 퍼팅의 경우 걱정부터 앞선다. 파 온을 시키고도 3퍼트 보기를 걱정한다. 3퍼트만 절반으로 줄여도 좋은 스코어 카드를 받을 수 있다. 연습할 때 홀컵 주변 90cm 안에 넣은 훈련을 한다. 홀인이 목적이 아니라 두 번째 퍼팅을 쉽게 하기 위해서다. 거리 컨트롤만 된다면 엄청난 효과를 볼 수 있다.

위기에 처했을 때는 안전하게 탈출하는 것이 우선이다. AFP연합뉴스

100돌이는 버디를 잡기 쉽지 않다. 그린을 놓치는 경우가 잦다. 대부분 그린 주변에 떨어진다. 50야드 이내에서 승부를 걸어야 한다. 띄우는 샷보다 칩 앤 런이 낫다. 50야드 주변의 다양한 라이에서 어프로치 연습을 한다. 그린에 공을 올릴 수 있다는 자신감이 생긴다. 파 온에 실패해도 어프로치 이후 2퍼트로 마무리하면 보기로 막을 수 있다.

연습한 클럽이 우선이다. 제대로 쳐보지 않은 클럽을 선택하면 타수를 잃고 만다. 거리에 맞는 클럽보다 연습장에서 자신 있게 쳤던 클럽을 꺼낸다. 미스 샷을 줄일 수 있는 방법이다. 코스를 공략할 때도 현명하게 접근해야 한다. 골프는 위험을 관리하는 게임이다. 전략적인 선택과 실천이 필요하다.


와르르 무너지는 홀을 최소화해야 한다. 위험이 따르는 샷은 치명적인 결과를 초래할 수 있다. 나무 사이에 떨어진 공을 무리하게 칠 필요는 없다. '히어로 샷'이 나올 확률은 떨어진다. 보기로 막을 수 있는 상황에서 쿼드러플 보기로 무너질 수 있다. 위기에 처했을 때 80% 규칙을 떠올린다. '내가 80% 확신하는 샷은 무엇인가' 물어본다. 레이업을 해 다음 샷에서 승부를 건다. 깃대가 아닌 그린 중앙을 안전하게 공략한다.


문제 구역에선 탈출하는 것이 우선이다. 공이 그린 주변 벙커에 빠졌을 때는 벗어나는 것에 집중한다. 벙커에서 빠져나오지 못해 여러 번 샷을 한다면 스코어는 엉망이 된다. 위험 구역에선 최소한의 피해로 막는 것이 베스트다. 까다로운 지점에서 벗어나면 점수를 아낄 수 있다. 연습장에서도 턱이 높은 벙커, 긴 러프, 까다로운 칩샷 등을 연습한다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
