김천 대항면, ‘발길 모아’ 전통시장 살리기

행정이 먼저 나선 장보기

상인들 “큰 힘이 됐다”

김천시 대항면 행정복지센터가 지난 23일 평화시장에서 '전통시장 장보기 행사'를 열고 침체한 시장 상권에 온기를 불어넣었다. 이번 행사는 힘든 여건 속에서도 상점을 지켜온 상인들을 응원하고, 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 추진됐다.

김천시 대항면, 발걸음으로 전하는 전통시장 상인 격려 AD 원본보기 아이콘

행정복지센터 직원들은 생활필수품과 농산물, 특산품 등을 직접 구매하며 상인들의 손을 잡았다. 행사 당일 주민들의 발길도 이어져 평소보다 활기를 띠며 장터 분위기가 달라졌다.

최근 전통시장은 대형 유통업체와 온라인 거래 확산, 경기 둔화에 따른 소비 위축으로 매출 감소가 이어지고 있다. 대항면은 이번 행사를 통해 공공이 먼저 움직여 상인들과 호흡하며 전통시장의 가치를 다시 확인했다.

시장 상인들은 "오늘은 평소보다 손님이 많아 기운이 났다"며 "이런 행사가 자주 이어지면 큰 힘이 된다"고 입을 모았다.

허범선 대항면장은 "전통시장은 단순한 거래 공간이 아니라 주민들의 삶과 정서가 살아 숨 쉬는 곳"이라며 "앞으로도 지역 상인들과 함께 전통시장을 살리는 노력을 이어가겠다"고 밝혔다.

이번 행사는 단순한 장보기를 넘어, 지역 공공기관이 침체한 골목 경제에 직접 숨을 불어넣은 사례라는 점에서 의미가 크다. 전통시장이 지역공동체의 생활 중심지라는 사실을 다시금 각인시킨 자리였다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>