삼성전기, 협력사와 '2025년 동반성장 소통포럼' 개최

김형민기자

입력2025.09.25 11:11

AI·전장 등 신사업 비전 공유
협력사와 기술 협력·동반 성장 기반 다져
40여 협부회 회원사 참석, 미래 전략 논의
상생펀드·맞춤형 교육 등 협력사 지원 확대
"부품·소재 기술이 미래 산업 성장의 핵심"

삼성전기는 25일 협력사 협의회(협부회) 회장사인 엠케이켐앤텍에서 회원사들과 '2025년 동반성장 소통포럼'을 개최했다고 밝혔다.


삼성전기 수원사업장 전경. 삼성전기 제공

삼성전기 수원사업장 전경. 삼성전기 제공

소통포럼은 급변하는 인공지능(AI)·전장 시장 환경 속에서 협력사와의 기술 협력을 강화하고 상생을 통한 경쟁력 확보와 동반 성장을 위한 기반을 다지기 위해 마련됐다. 삼성전기는 이 행사를 통해 협력사와의 소통을 활성화하고 제품 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

포럼은 장덕현 삼성전기 사장을 비롯한 주요 경영진과 협부회 회원사 대표 40여 명이 참석한 가운데 협부회장사 현장에서 직접 진행해 협력사의 현장 상황을 보다 깊이 이해하고 협력을 강화하는 자리가 됐다.


행사는 협력사 소개, 삼성전기와의 협업 과제 시상, 삼성전기 대표이사와 소통 순으로 이어졌다. 장 사장은 사업부별 중점 추진 방향과 제품별 차별화 전략을 직접 발표했으며 전장, 로봇, 인공지능·서버, 에너지 등 미래 신사업 프로젝트를 소개하며 협력사들과 비전을 공유했다.


이어 열린 소통 시간에는 협부회 대표들과 동반성장을 위한 다양한 제안을 주고받았다. 장 사장은 성장 전략, 글로벌 시장 대응 등 협력사들의 질문에 상세히 답하고 현실적인 솔루션을 제시했다.

장 사장은 "미래 산업의 성장은 부품·소재 기술이 기반이 되어야 한다"며 "협력사와 긴밀히 협력해 핵심 기술을 확보하고 새로운 성장 기회를 만들어 나가자"고 강조했다.


권혁석 엠케이켐앤텍 회장은 "동반성장이라는 공동의 목표를 향해 나아가자"며 "상생의 동반자로서 함께 날아오를 수 있는 지혜와 역량을 나누자"고 말했다.


삼성전기는 연 매출 10억원대부터 1조원대 기업까지 국내외 약 900여개 협력사와 거래하고 있으며 이 중 국내 주요 부품 업체 40개사가 협부회 회원사로 활동하고 있다. 협부회는 1986년 결성 이후 40년 가까운 역사를 이어오고 있다. 올해 협부회 회장사로 선출된 엠케이켐앤텍은 1996년 설립 이후 인쇄회로기판, 반도체, 전자부품 등 표면처리 분야에서 꾸준한 성장을 이어오고 있다.


삼성전기는 상생펀드 지원, 생산성·품질 향상 및 안전환경 개선, 전문기술 및 맞춤형 기술 교육 등을 통해 협력사와 함께 성장하는 동반성장 문화를 실천하고 있다. 또 지난 4월 동반성장위원회 및 협력사들과 '협력기업 생태계 강화 협약'을 맺고 2025~2027년, 3년간 약 2000억원을 지원하기로 약속한 바 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
