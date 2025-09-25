본문 바로가기
오라클, 클라우드 투자 위해 180억달러 채권 발행

이승형기자

입력2025.09.25 10:33

"채권 매입 수요 880억달러에 달해"

미국 소프트웨어 기업 오라클이 클라우드 인프라 부문 투자를 위해 180억달러 규모의 채권을 발행했다고 24일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.


블룸버그통신은 채권 발행 규모가 올해 들어 미국 기업의 투자등급 회사채 발행 중 두 번째로 크다고 전했다. 이번에 발행된 채권은 만기 40년짜리를 포함해 6가지 종류다. 40년물 발행 금리는 비슷한 만기의 미국 국채 대비 1.37%포인트 높은 수준이다. 소식통에 따르면 채권 매입 수요가 880억달러에 달하는 것으로 전해졌다.

오라클의 이번 대규모 채권 발행은 오픈AI, 메타플랫폼 등 고객사와 대규모 클라우드 인프라 계약을 체결한 가운데 이뤄진 것이다. 앞서 오라클은 지난 10일 오픈AI에 향후 약 5년간 3000억달러 규모의 클라우드 인프라를 제공하는 계약을 체결했다.


또 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크그룹은 향후 4년간 5000억달러를 투자해 미국에 대규모 데이터센터를 건설하는 '스타게이트' 프로젝트를 발표한 바 있다. 오픈AI는 전날 스타게이트 첫 거점인 텍사스주 애빌린 데이터센터에서 1개 동이 가동에 들어갔고 나머지 7개 동은 완공 단계에 있다고 밝혔다. 텍사스 다른 지역에 2곳, 뉴멕시코에 1곳, 오하이오에 1곳, 아직 공개되지 않은 중서부 지역에 1곳 등 데이터센터 단지를 추가로 건설 중이다.


클라우드 인프라 시장에서 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트(MS), 구글 등 상위 3개 사에 수년간 뒤처져 있던 오라클이 본격적인 클라우드 계약을 체결하면서 비용 부담이 커진 가운데 이번 채권 발행에 나섰다고 블룸버그통신은 전했다. 오라클은 2026회계연도 1분기(6~8월)에 전년 동기 대비 12% 증가한 149억달러의 매출을 올렸는데, 이중 클라우드 인프라 부문 매출이 33억5000만달러로 55% 급성장했다. 오라클은 실적 보고서에서 클라우드 인프라 부문에서 계약된 매출 중 아직 이행되지 않은 '잔여이행의무(RPO)'가 4550억달러로 전년 동기 대비 359% 증가했다고 밝혔다.

아울러 오라클은 지난 22일 클레이 마구어크와 마이크 시실리아를 새로운 공동 최고경영자(CEO)로 임명했는데, 이 역시 클라우드 인프라 부문의 중요성을 반영하는 리더십 교체라는 평가가 나온 바 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
