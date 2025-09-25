세종시 장애인권익옹호기관 '훈육·학대 차이·학대 예방 장애이해 필요성' 강좌

장애인 인권 감수성 확산 계기 마련

세종시 장애인권익옹호기관은 24일 보람종합복지센터 다목적 강당에서 '장애인 인권적 돌봄과 학대 예방' 대중 강좌를 열고 성황리에 마무리했다고 25일 밝혔다.

기관에 따르면 이날 강좌는 이현정 세종시의원을 등 4명의 의원과 지역 내 장애인단체 대표들이 함께 참석해 장애인 학대 예방과 인권 의식 향상을 위한 뜻깊은 자리가 됐다는 평가다.

강좌는 장애인 학대 현장에서 발생한 다양한 사례를 중심으로 진행됐으며, 학대 예방을 위한 실천 방안과 인권적 돌봄의 방법에 대해 다뤄졌다. 강연을 맡은 김신애 관장(경북 장애인권익옹호기관)은 장애인 훈육과 학대의 차이, 학대 예방을 위한 장애 이해의 필요성, 현장에서의 인권적 돌봄 사례 등을 중심으로 실질적인 내용을 전달했다.

강좌에 앞서, 지역 정치권에선 축전을 통해 "장애인 인권적 돌봄과 학대 예방의 중요성을 깊이 새기고, 세종시의회도 장애인의 권익 향상과 인권 보호를 위해 지속해서 노력하겠다"고 전했다.

한편, 장애인권익옹호기관은 장애인 학대 의심 및 차별 관련 신고를 접수하고 현장 조사, 응급조치, 피해자 피해회복, 재발 예방을 위한 사후 지원 등을 포함한 예방 교육 및 홍보 활동을 진행하는 기관이다.





