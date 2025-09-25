금투협 "ISA 내 국내 금융투자상품 비중 상승"

개인종합자산관리계좌(ISA)를 통해 운용되는 금융상품 중 국내에 투자하는 금융투자자산 비중이 높아졌다.

25일 금융투자협회에 따르면 ISA에서 운용하는 주식, 상장지수펀드(ETF), 펀드 등의 금융투자상품 규모는 지난달 말 기준으로 30조원을 기록했다. 전체 ISA 운용자산 45조2000억원 가운데 66.4%를 차지했다.

지난해 말 기준 ISA 내 금융투자상품 규모 19조7000억원 대비 10조원 이상 늘었다. 비중으로는 7.4%포인트(P) 높아졌다.

같은 기간 예·적금(투자자예탁금 제외)은 13조7000억원에서 15조2000억원으로 늘었다. 운용자산에서 차지하는 비중은 41.0%에서 33.6%로 낮아졌다.

금융투자상품 내에서도 국내에 투자하는 상품 비중도 상승했다. 2024년 말 ISA 내 금융투자상품에서 국내 투자상품은 12조8000억원으로 65.0%를 차지했다. 8월 말 19조8000억원으로 증가하면서 비중은 66.0%로 1.0%P 상승했다. 해외 투자상품 비중은 35.0%에서 34.0%로 낮아졌다. 금액은 6조9000억원에서 10조2000억원으로 늘었다.

주요 금융투자상품별로 살펴보면 ETF의 경우 국내투자 ETF가 차지하는 비중이 2024년 말 21.2%에서 지난달 말 27.3%로 6.1%포인트 높아진 반면 해외투자 ETF는 78.8%에서 72.7%로 낮아졌다.

국내펀드 비중도 45.6%에서 47.9%로 2.3%포인트 상승했다. 해외펀드는 54.4%에서 52.1%로 하락했다.

ISA는 하나의 계좌에서 국내상장주식, ETF, 펀드, 리츠(부동산투자회사) 및 예·적금 등 다양한 금융상품에 투자하면서 세제 혜택도 받을 수 있는 계좌형 상품이다. 국민의 종합적 자산관리를 통한 재산형성 지원을 위해 2016년 3월 출시했다.

이환태 금투협 산업시장본부장은 "우리 국민의 ISA를 통한 자산관리 수요가 점차 확대되고 있다"며 "세제 혜택, 가입연령 확대 등의 장기투자 인센티브가 늘어난다면 국내 자본시장으로의 자금유입이 가속화되어 생산적 금융이 확대될 수 있을 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



