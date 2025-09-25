고성군, 국가유산 야행 공모사업 선정 … 관광 활성화 도움

경남 고성군은 25일 국가유산청이 주관하는 2026년 국가유산 야행 공모사업에 최종 선정돼 국도비 1억원을 확보했다고 밝혔다.

2026년 국가유산 야행은 지역 내 국가유산을 활용해 야간에 특화된 콘텐츠와 프로그램 개발 및 운영을 지원하는 공모사업으로 지난 7월 전국 지방자치단체를 대상으로 공모를 진행했다. 콘텐츠의 우수성, 사업 운영 체계, 지속 발전 가능성 등을 종합적으로 평가해 총 55개 사업을 선정했다.

2026년 고성군 국가유산 야행은 '유산 상속자들의 밤'이라는 주제로 2023년 유네스코 세계유산으로 등재된 고성 송학동고분군을 거점으로 고성오광대, 고성농요 등 지역 문화유산을 연계하여 관람, 체험, 공연, 전시 등 다양한 구성을 제공할 것으로 알려져 있으며, 고성문화관광재단에서 주관한다.

최다원 문화예술과장은 "지역 대표 국가유산인 고성오광대와 송학동고분군의 가치를 널리 알리고, 주민과 관광객이 함께 참여할 수 있는 다양한 문화 체험과 프로그램을 마련해 국가유산의 활용을 확대할 계획이다"라며 "2026년 국가유산 야행 공모사업 추진으로 지역 문화산업의 성장과 관광 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자



