본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

"국민연금 굴리실 분"…기금운용직 온라인 채용설명회 개최

이민우기자

입력2025.09.25 09:42

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자산운용 전문가 대상 첫 설명회
現실무진과 질의응답도 진행

"국민연금 굴리실 분"…기금운용직 온라인 채용설명회 개최
AD
원본보기 아이콘

국민연금 기금운용본부가 자산운용 전문가 대상 온라인 채용설명회를 개최한다.


국민연금 기금운용본부는 다음 달 28일 오후 4시부터 약 1시간 동안 온라인 채용설명회를 실시한다고 25일 밝혔다.

이번 채용설명회는 영상회의 시스템을 활용한 쌍방향 소통 방식으로 진행된다. 참가 인원은 선착순 100명으로 제한된다. 참가 신청은 국민연금 기금운용본부 홈페이지 채용공고에서 이날 오전 9시부터 다음 달 21일 오후 6시까지 가능하다.


설명회 공통 부문에서는 국민연금공단과 기금운용본부 소개와 기금운용직 채용 세부 절차, 본부 및 해외사무소 근무 환경과 정주 여건 등을 안내한다. 이어 ▲전략 ▲증권투자 ▲대체투자 ▲리스크관리 ▲운용지원 부문 중 한 분야를 선택해 재직자로부터 직접 직무 및 수행업무 관련 설명을 듣고, 참가자가 궁금해하는 내용에 답변하는 시간도 갖는다.


기금운용본부가 자산운용 전문가를 대상으로 채용설명회를 여는 것은 1999년 본부 설립 이래 처음이다.

서원주 국민연금공단 기금이사는 "이번 설명회는 채용정보뿐 아니라 현재 업무를 수행 중인 운용직으로부터 현실적인 정보를 직접 들을 수 있어 기금운용본부 조직 문화를 잘 이해하는 기회가 될 것"이라며 "우수하고 유능한 자산운용 전문가들의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

'경영난' 인텔 안간힘…애플에 투자 요청

새로운 이슈 보기