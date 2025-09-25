정명근 화성시장 "단계별 저출생 극복 전략이 출생아수 1위 비결"

국회 '입법박람회'서 '화성형 기본돌봄' 소개

정명근 경기도 화성시장이 출생아 수 2년 연속 전국 1위의 비결로 '단계별 맞춤형 저출생 극복 전략'을 꼽았다.

정 시장은 24일 국회에서 열린 '기본사회 실현을 위한 지방정부 정책 발표회'에서 '화성형 기본돌봄 정책'을 소개했다.

이날 발표회는 국회의원 연구단체인 '국회기본사회포럼'이 주최한 '2025 입법박람회'의 세부 세미나로 열렸다. 세미나에서는 국회와 지방정부가 함께 기본사회 실현을 위한 입법·정책 대안이 논의됐다. 정 시장은 세미나에서 돌봄 분야 지자체 우수사례 발표자로 참여했다.

화성시는 지난해 한 해 출생아 수 7200명으로 전국 기초지자체 가운데 가장 많은 출생아 수를 기록했다. 합계출산율 역시 1.01명으로 5개 특례시 중 가장 높았으며, 평균 연령은 39.7세로 가장 젊은 도시로 꼽혔다.

정 시장은 이런 성과의 배경으로 '단계별 맞춤형 저출생 극복전략'을 꼽았다. 올해 75개 관련 사업에 4270억원을 투입해 결혼→임신→출산→육아까지 생애주기별 맞춤 지원을 통해 인구 위기 대응에 나서고 있다는 것이 정 시장의 설명이다.

대표적인 것이 시가 전국 최초로 도입한 신혼부부 전용 매칭통장 '연지곤지 통장'이다. 신혼부부가 매월 30만원을 저축하면 시가 9만 원을 매칭 지원해 2년간 최대 936만 원을 마련할 수 있도록 하는 사업이다.

임신·출산 단계에서도 다양한 지원책을 시행 중이다. 예비·신혼부부에 건강검진 12종을 지원하고 난임부부에는 최대 180만원의 치료비를 지원한다. 특히 특례시로는 처음으로 산모 기초·막달 검사 및 기형아 검사비를 지원하는 한편 출생 자녀 수에 따른 출산지원금 100만~300만원을 현금으로 지급하고 있다.

육아 공백을 위한 인프라에도 적극적으로 투자하고 있다. 전국에서 가장 많은 157개의 국공립어린이집을 운영하는 한편 오는 2030년까지 다함께돌봄센터 44곳을 확충하고 있다.

정 시장은 이날 발표에서 미국 존스홉킨스대학교의 '물에 빠진 생쥐 실험'을 언급하기도 했다. 물에 빠져 죽을 위기에 처했을 때 도움을 받은 생쥐가 다음번에 비슷한 상황에 놓였을 때 더 오래 버틸 수 있는 것처럼 '희망은 놀라운 힘을 발휘한다'는 것이다.

정 시장은 "희망을 품은 존재는 어떤 어려움도 이겨낼 수 있다"며 "서로를 돕고 희망을 나누는 작은 손길들이 모여, 우리는 더 따뜻하고 행복한 사회를 함께 만들어 갈 수 있다"고 강조했다.





