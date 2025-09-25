본문 바로가기
부산교통공사·한국주택금융공사, 교통약자 배려 문화 확산 협약

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.25 08:39

시계아이콘00분 33초 소요
교통약자석 공간개선·사회공헌 사업·ESG 확산 캠페인 등 공동 추진

부산교통공사는 지난 24일 한국주택금융공사와 '교통약자 배려 문화 확산과 지역사회 발전을 위한 업무협약'을 체결했다.

부산교통공사와 한국주택금융공사가 교통약자 배려 문화 확산 협약을 체결하고 있다. 부산교통공사 제공

부산교통공사와 한국주택금융공사가 교통약자 배려 문화 확산 협약을 체결하고 있다. 부산교통공사 제공

이 협약은 교통약자가 안전하고 편리하게 도시철도를 이용할 수 있는 환경을 만들고, 더 나아가 지역사회 전반에 배려와 나눔의 문화를 확산하기 위한 취지에서 추진됐다.


두 기관은 △도시철도 전동차 내 교통약자석 공간 개선 △취약계층을 위한 사회공헌 활동 △ESG 가치 확산 캠페인 △시민 참여형 기부·봉사 활동 등 다양한 협력 과제를 공동으로 발굴하고 추진할 예정이다.

첫 번째 협력 사업은 부산도시철도 2호선 전동차 객실 내 교통약자석 안내 공간을 조성하는 것이다. 이는 장애인, 노약자, 임산부, 영유아 동반 승객 등 교통약자가 보다 쉽게 좌석을 이용할 수 있도록 돕는 사업으로, '넛지 효과(Nudge Effect)'를 활용해 시민들이 자연스럽게 교통약자를 배려할 수 있는 분위기를 만드는 데 초점을 두고 있다.


부산교통공사 이병진 사장은 "교통약자를 위한 작은 배려는 곧 이웃 사랑을 실천하는 길이며, 시민 모두가 존중받는 사회로 나가는 첫걸음"이라며 "이번 협약을 계기로 한국주택금융공사와 함께 배려와 나눔의 문화를 부산 전역으로 확산시켜 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
