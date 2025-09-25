본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도생활체육대축전 26일 파주서 개막…27개 종목 2만1417명 출전

이영규기자

입력2025.09.25 07:15

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제36회 경기도생활체육대축전이 26일부터 28일까지 파주시 일원에서 개최된다.


이번 대회에는 도내 31개 시군에서 2만1417명의 선수(1만8153명)와 임원(3264명)이 참가해 축구, 배드민턴, 테니스 등 27개 종목(정식종목 22개, 시범종목 5개)에서 열띤 경쟁을 벌인다.

올해는 줄넘기가 시범 종목으로 추가돼 볼거리를 제공할 예정이다.


제36회 경기도생활체육대축전 포스터

제36회 경기도생활체육대축전 포스터

AD
원본보기 아이콘

또 2013년부터 어르신생활체육대회와 통합 개최되는 이번 대회는 6세 최연소 참가자부터 94세 최고령 참가자까지 전 세대를 아우르는 스포츠 축제의 장이 될 것으로 전망된다.


경기도는 이번 대회을 '녹색프리미엄'(기업이 기존 전기요금에 추가 비용을 납부하면 재생에너지 사용을 인정받는 제도) 방식을 통해 재생에너지를 활용하고, 개·폐회식 행사장에서 다회용기를 사용하는 등 친환경 대회로 진행한다.

경기도는 생활체육대회 지원과 함께 체육시설 기반시설(인프라) 확충을 통해 도민들이 더 많은 체육활동 기회를 누릴 수 있도록 '기회경기관람권', '체육인 기회소득 지급' 등 다양한 정책적 지원을 지속적으로 추진할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄' "韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

패밀리 전기 SUV의 新정석, EV5

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨 황이 콕 집은 이 회사

'강남언니'에 중독된 10대들

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

미로 같은 수사·기소·판결피해자만 사법 비용·시간 피해

美 8월 신규주택 판매 21% ↑…3년 7개월 만에 최대 증가폭

새로운 이슈 보기