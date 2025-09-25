경기도, 지방도321호선 매산~일산간 확포장 완공 25일 개통

용인·광주 지역 교통편익·균형발전 기대

경기 용인시 처인구 모현읍 매산리와 광주시 추자동을 연결하는 '지방도321호선 매산~일산 간 도로 확포장공사'가 완료돼 25일 정오부터 공식 개통한다.

'지방도321호선 매산~일산간 도로 확포장공사' 위치도. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

매산~일산 간 도로 확포장공사는 용인시 처인구 매산리 매산교차로에서 광주시 추자동 추자회전교차로까지를 연결하는 총 길이 2.3㎞, 폭 12m(2차로) 도로다. 총사업비 587억원을 투입해 불량한 도로 평면과 경사도를 개선하고 폭이 좁아 사고위험이 높은 갓길을 확장했다.

2021년 3월 공사를 시작해 4년 만에 완공했으며, 주요 시설물로는 매산교, 추자교 교량 2개소, 평면교차로 7개소, 회전교차로 1개소 등이 있다.

이번 개통으로 용인 매산리에서 광주 추자동까지 교통사고 위험 해소, 지역 간 접근성 향상, 교통편익 증가 등에 도움이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

유병수 도로건설과장은 "이번 지방도 321호선 매산~일산 구간 도로 개통은 용인시 모현읍과 광주시 추자동 간 교통불편 해소를 넘어 지역경제 활성화에 중요한 역할을 할 것"이라며 "앞으로도 지속적인 경기남부 기반시설 확충을 통해 지역주민의 교통불편 해소와 삶의 질 향상을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



