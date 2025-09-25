IMF "올해 韓 성장률 0.9%…0.1%P 상향" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①IMF, 올해 한국 경제 성장률 전망치 0.8%→0.9% 상향

②마이크론테크놀로지, 어닝서프라이즈…D램 매출이 견인

③한국 주식시장 할인율, 평균 11.5%…신흥국보다 높아

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락세…'AI 랠리' 경계론에 이틀 연속 하락

○엔비디아, 오픈AI 투자 이어…알리바바도 AI 지출 확대

○"주가 고평가" 파월 발언은 증시에 부담

TOP 3 NEWS

■ IMF "올해 韓성장률 0.9%로 0.1%P 상향"…확장재정 기조는 적절 ○24일 IMF 연례협의결과 발표

○7월 0.8% 전망에서 0.1%포인트 상향

○내년 1.8% 반등 전망

■ '반도체 풍향계' 마이크론, 4분기 매출 46%↑…'어닝 서프라이즈' ○4분기 실적발표…매출 15조·영업익 5조

○전년 동기 대비 각각 46%·126.6% 올라

○D램 매출이 견인…70% 증가

■ 심각한 코리아 디스카운트 "韓증시 평균할인율 11.5%…신흥국 웃돌아" ○자본시장연구원 이슈 브리핑

○주식시장 할인율 국제 비교와 코리아 프리미엄 과제

○"한국 증시, '고위험 저수익' 구조에 빠졌다"

그래픽 뉴스 : '기습 발표'로 공매도 전쟁 반전 신호탄 쏜 셀트리온

○미국 공장 인수 간담회, 3시간전 기습 공지

○셀트리온 주가, 23일 9% 가까이 급등

○공매도 공격 회피 전략 효과

돈이 되는 法

■ "변호사 선임해 줄게요" … 태국 '사무장 로펌' 주의보 ○마약 문제로 체류 중인 한국인에 다가가

○"법률 조력 도와주겠다" 말한 후 돈 받고 잠수

○"일부 여행사서 가짜 로펌 차리고 韓 관광객 노리기도"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025092415140644275

■ 검찰·사법제도 개편 '숨 고르기' ○대통령 기자회견 뒤 분위기 전환

○정부가 주도권 잡으며 신중 기조

○윤호중 "책임 소재 분명해져 책임감 강화될 것"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025092415161060018

■ "AI는 도전이자 기회"… 韓·美·中·日·EU 판사, 사법의 역할 강조 ○신라호텔 개최 '2025 세종 국제 콘퍼런스'

○유럽통합특허법원 법원장, "신속 절차·전문 판사단으로 공정성 확보"

○토론서도 사법과 기술 간 조화 노력

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025092415183676360

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

○해외

02:00 미국 5년물 국채입찰

05:10 미국 연방공개시장위원회위원 델리의 연설

08:50 일본 통화정책회의록

15:00 독일 GfK 소비자동향(10월)

17:00 유럽 중앙은행 월례보고서

21:30 미국 연속 실업수당청구건수

21:30 미국 근원 내구재수주(MoM) (8월)

21:30 미국 근원 개인소비지출물가(2분기)

21:30 미국 GDP(QoQ) (2분기)

21:30 미국 신규 실업수당청구건수

23:00 미국 기존주택판매(8월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 20℃( 0 ℃) ｜최고기온 : 27℃( ▼ 2 ℃)

○강수확률 오전 60%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>