고창 삼태마을숲 천연기념물 지정…주민들이 지켜온 '마을 수호림'

800m 이어진 왕버들 군락지

19세기 고지도에도 표기된 명소

고창 하고리 삼태마을숲 전경 AD 원본보기 아이콘

전북 고창군 성송면 하고리의 '고창 삼태마을숲'이 천연기념물로 관리된다.

국가유산청은 왕버들, 팽나무, 곰솔, 상수리나무 등이 어우러진 이 숲을 천연기념물로 지정했다고 25일 밝혔다.

삼태마을숲은 마을 앞을 흐르는 삼태천 둑을 따라 약 800m에 걸쳐 자리하고 있다. 주민들은 홍수와 바람으로부터 마을을 지키기 위해 제방에 나무를 심어 방풍림·제방림 역할을 하게 했다. 풍수지리적으로 배 모양인 마을이 떠내려가지 않도록 삼태천 양쪽 둑에 왕버들·느티나무·팽나무 등을 심었다는 이야기도 전해진다.

이 숲은 마을 신앙과도 깊게 연결돼 있다. '숲이 훼손되면 큰 재앙이 닥친다'는 믿음 속에 주민들이 수백 년간 보호해 왔다. 실제로 1835년 이전 제작된 '전라도무장현도'에도 이 숲이 그려져 있어, 19세기 초부터 유명한 숲으로 인식됐음을 알 수 있다.

삼태마을숲은 국내 최대 규모의 왕버들 군락지로 꼽힌다. 높이 10m 이상, 둘레 3m가 넘는 왕버들 노거수 95주를 포함해 총 224주의 나무가 자리 잡고 있다. 주변 하천과 농경지, 다양한 수종이 어우러져 빼어난 경관을 이룬다.

국가유산청은 "마을 공동체의 신앙과 정체성이 결합한 상징적 가치가 높은 자연유산"이라고 평가했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



