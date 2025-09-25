본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

고창 삼태마을숲 천연기념물 지정…주민들이 지켜온 '마을 수호림'

이종길기자

입력2025.09.25 09:00

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

800m 이어진 왕버들 군락지
19세기 고지도에도 표기된 명소

고창 하고리 삼태마을숲 전경

고창 하고리 삼태마을숲 전경

AD
원본보기 아이콘

전북 고창군 성송면 하고리의 '고창 삼태마을숲'이 천연기념물로 관리된다.


국가유산청은 왕버들, 팽나무, 곰솔, 상수리나무 등이 어우러진 이 숲을 천연기념물로 지정했다고 25일 밝혔다.

삼태마을숲은 마을 앞을 흐르는 삼태천 둑을 따라 약 800m에 걸쳐 자리하고 있다. 주민들은 홍수와 바람으로부터 마을을 지키기 위해 제방에 나무를 심어 방풍림·제방림 역할을 하게 했다. 풍수지리적으로 배 모양인 마을이 떠내려가지 않도록 삼태천 양쪽 둑에 왕버들·느티나무·팽나무 등을 심었다는 이야기도 전해진다.


이 숲은 마을 신앙과도 깊게 연결돼 있다. '숲이 훼손되면 큰 재앙이 닥친다'는 믿음 속에 주민들이 수백 년간 보호해 왔다. 실제로 1835년 이전 제작된 '전라도무장현도'에도 이 숲이 그려져 있어, 19세기 초부터 유명한 숲으로 인식됐음을 알 수 있다.


삼태마을숲은 국내 최대 규모의 왕버들 군락지로 꼽힌다. 높이 10m 이상, 둘레 3m가 넘는 왕버들 노거수 95주를 포함해 총 224주의 나무가 자리 잡고 있다. 주변 하천과 농경지, 다양한 수종이 어우러져 빼어난 경관을 이룬다.

국가유산청은 "마을 공동체의 신앙과 정체성이 결합한 상징적 가치가 높은 자연유산"이라고 평가했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

'경영난' 인텔 안간힘…애플에 투자 요청

새로운 이슈 보기