고종이 아펜젤러에게 하사한 '나전삼층장' 국가유산으로

이종길기자

입력2025.09.25 09:00

아펜젤러 가문 4대째 보관
19세기 말 황실 문화 보여줘
통영 가구 특징 잘 나타나

나전산수무늬삼층장

나전산수무늬삼층장

고종이 미국인 선교사 아펜젤러에게 하사했다고 전해지는 전통 가구가 국가유산으로 관리된다.


국가유산청은 서울 중구 배재학당역사박물관 소장 '나전산수무늬삼층장'을 국가민속문화유산으로 지정했다고 25일 밝혔다.

19세기 말 제작된 것으로, 가로 114.9㎝, 세로 54.6㎝, 높이 180.3㎝ 규모다. 검은 옻칠 바탕 위에 오색 자개를 섬세하게 박아 넣었다. 정면과 양옆에는 산수화와 문자 문양을 배치했다.


여섯 개 문짝 안쪽에는 화초와 돌을 화려한 색감으로 그려 넣어 회화와 공예가 어우러진 장식미를 보여준다.


배재학당을 세운 아펜젤러 가문이 대를 이어 보관해오다, 2022년 그의 외증손녀 다이앤 도지 크롬 여사가 박물관에 기증했다. 크롬 여사는 아펜젤러 둘째 딸 아이다의 손녀다. 박물관 측은 "고종이 교육 공로를 인정해 하사한 유물"이라고 설명했다.

아펜젤러는 1885년 조선에 와서 청년들에게 영어와 신학문을 가르치고, 1887년 정동제일교회 전신인 벧엘 예배당을 세웠다.


정면 왼쪽 부분의 산수 인물문

정면 왼쪽 부분의 산수 인물문

전문가들은 이 삼층장이 조선 후기 왕실과 상류층에서 유행한 생활 가구이자, 경남 통영 가구의 전형적 특징을 지닌 귀중한 자료라고 평가한다. 통영 가구의 특징은 장 상단부의 천판을 짧게 돌출시키고, 앞면 전체를 평면적으로 가공한 방식에서 잘 드러난다. 자개를 오려 붙이거나 끊어 새기는 전통 기법도 적용돼 연구 가치가 크다.


국가유산청은 "19세기 말 대한제국 황실과 서양 선교사의 관계를 보여주는 희소한 사례"라며 "국내외를 통틀어 이와 같은 크기와 제작 양식을 갖춘 삼층장은 거의 없다"고 설명했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
