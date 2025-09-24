본문 바로가기
어르신 쉼터, 새로 문 열어… 기장군, 방곡1·3 경로당 리모델링

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.24 17:28

총사업비 9억원 3층 규모

기장군(군수 정종복)은 정관읍 방곡1·3 경로당의 리모델링 공사를 마치고 지난 23일 개소식을 열었다고 24일 전했다.


이날 행사에는 정종복 군수를 비롯해 기장군의회 박홍복 의장 및 군의원, ㈔대한노인회 기장군지회장, 경로당 회장 및 회원 등 100여명이 참석해 어르신들의 쉼터가 새롭게 단장한 것을 함께 축하했다.

그동안 방곡1·3마을 경로당은 건물 일부를 임차해 사용해 어르신들이 편안하게 이용하기에 어려움이 많았다. 이에 군은 이용 환경 개선을 위해 마을 내 건물을 매입하고 리모델링 공사를 시행했다. 총사업비 9억원(시비 4억원, 군비 5억원)을 투입해 올해 4월 착공한 뒤 지난 7월 준공검사를 마쳤다.


새로 문을 연 경로당은 대지면적 210.7㎡, 연면적 314.67㎡, 지상 3층 규모로 조성됐다. 1층과 2층은 남녀로 구분해 사용하도록 했으며, 냉난방 시설, 화장실, 조리 시설 등도 완비해 어르신들이 더욱 편리하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 했다.


정종복 기장군수는 "방곡1·3 경로당이 안락하고 쾌적한 공간으로 새롭게 태어난 만큼, 많은 어르신들이 즐겁게 여가 시간을 보내시며 건강하고 행복한 노후를 누리시길 바란다"며 "어르신 복지 증진을 위해 세심히 살피고 다양한 복지 시책을 추진해 나가겠다"고 말했다.

기장군이 방곡1·3 경로당 리모델링을 마치고 개소식을 갖고 있다.

기장군이 방곡1·3 경로당 리모델링을 마치고 개소식을 갖고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
