국힘, 정부조직법 등 쟁점법안 필리버스터 확정…비쟁점法은 더 고민

비쟁점법 필버 여부, 송언석 결정키로

與 4개 법안만 상정 시 필버 맞불 확정

국민의힘은 25일 국회 본회의에 상정되는 정부조직법 개정안 등 쟁점 법안에 대해 필리버스터(무제한 토론)로 맞대응하기로 결정했다. 다만 민생과 관련된 비쟁점 법안이 상정될 경우에도 필리버스터를 할 것인지는 본회의 당일 결정하기로 했다.

국민의힘 송언석 원내대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 긴급 의원총회에서 이재명 대통령의 UN 기조연설과 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 24일 오후 국회에서 열린 의원총회를 마친 후 기자들과 만나 '쟁점 법안에 대한 필리버스터가 확정됐느냐'는 취지의 질문에 "그렇다"고 답했다.

최 원내수석대변인은 "전체 법안에 다 (필리버스터를) 하는 게 옳지 않느냐는 의견이 많았다"며 "최종 결정은 송언석 원내대표에게 위임하는 것으로 했다"고 말했다.

당초 민주당은 25일 본회의에 정부조직법 개정안은 물론 69개의 비쟁점 법안도 상정할 계획이었지만 국민의힘이 정부조직법 개정에 반발해 모든 법안에 필리버스터를 할 수 있다는 전망이 나오자 정부조직법 관련 4개 법안만 우선 올려 처리하는 쪽으로 방향을 틀었다.

4개 법안은 검찰청 폐지와 경제부처 개편 등을 골자로 한 정부조직법 개정안과 방송미디어통신위원회 설치법, 국회법 개정안, 국회상임위원회 위원 정수에 관한 규칙 개정안 등이다.

만약 민주당이 본회의에 비쟁점 법안도 상정할 경우 송 원내대표는 필리버스터 진행 여부를 최종 결정해 의원들에게 공지할 계획이다.

최 원내수석대변인은 "쟁점 법안에 대해서 할 때는 해당 상임위가 (필리버스터를) 하고, 비쟁점 법안도 하게 되면 전체 의원이 할 수 있게 원내수석이 안을 만들어 놨다"고 설명했다.

이날 의총에서 모든 법안에 대해 필리버스터를 하는 것에 대한 반대 의견이 있었느냐는 질문에는 "일부 의견이 있긴 했지만 많지는 않았다"고 답했다.

송 원내대표는 의원총회 모두발언에서 "어제 여야 원내대표간 정부조직법 개편안 관련 마지막 협상에 나섰으나 무의미한 결과만 있었다"며 "여당은 협상에 대한 의지는 없고 만났다는 시늉을 하기 위해 만난 것 같다"고 비판했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>