사노피, 65세 이상 대상 고용량 독감 백신 공급

기존용량 독감 백신 대비 4배 많은 항원 포함

글로벌 바이오제약 기업 사노피의 한국법인은 독감 예방접종 시즌을 맞아 지난 18일부터 자사의 고용량 독감 백신 '에플루엘다프리필드시린지'의 전국 공급을 개시했다고 24일 밝혔다.

65세 이상 대상 고용량 독감 백신 '에플루엘다프리필드시린지'. 사노피 AD 원본보기 아이콘

에플루엘다프리필드시린지는 기존(표준)용량 독감 백신 대비 4배 많은 항원을 포함한 국내 최초이자 유일한 고용량 독감 백신이다. 고령자의 면역 반응을 보완하고 독감 예방 효능을 강화하기 위해 개발됐다.

65세 이상의 고령자는 젊은 성인에 비해 독감 감염에 더 취약하고 독감으로 인한 합병증 및 입원 위험도 높다. 하지만 면역 노화로 백신 접종에 대한 면역 반응은 감소해 시니어 전용 백신의 필요성이 제기돼 왔다.

에플루엘다프리필드시린지는 대한감염학회가 65세 이상 고령자에게 권고하는 고면역원성 독감 백신 중 유일하게 무작위배정 임상시험에서 기존(표준)용량 백신 대비 우수한 예방 효능을 입증한 백신이다.

기존(표준)용량 독감 백신 대비 4배 더 많은 항원을 포함해 ▲기존(표준)용량 백신 대비 24~51% 더 높은 예방효과와 ▲폐렴 및 독감 관련 입원율 64% 감소 등의 혜택을 확인했다. 중대한 이상반응으로 인한 중단율도 고용량군과 표준 용량군에서 모두 0.5%로 동일하게 나타났으며 이는 백신과는 관련 없는 것으로 확인돼 안전성 측면에서의 신뢰도도 확인했다.

박희경 사노피 백신사업부 대표는 "WHO(세계보건기구) 권고에 따른 독감 백신의 3가 전환에 맞춰, 65세 이상 고령층을 위한 효과적인 독감 예방 체계 구축을 위해 에플루엘다프리필드시린지의 적시 공급을 완료해 의미 있게 생각한다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>