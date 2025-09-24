본문 바로가기
시민 안전 최우선… 부산교통공사, 열차화재 대응 역량

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.24 15:43

합동실무훈련 16회·안전영상 제작

철도 화재 대비, 시민 홍보 확대

부산교통공사(사장 이병진)는 열차 내 방화 사건이나 개인형 이동장치(PM) 배터리, 휴대용 보조배터리 발화 등으로 발생할 수 있는 도시철도 화재에 대비해 비상 대응 역량을 강화하고 시민 안전 홍보를 확대하고 있다고 전했다.


공사는 지난 9월 3일부터 18일까지 객실 내 방화 상황을 가정한 비상대응 합동실무훈련을 총 16회에 걸쳐 진행했다. 이번 훈련에는 공사 직원뿐 아니라 소방·경찰 인력 등 총 375명이 참여해, 실제 상황과 동일한 단계별 훈련으로 진행됐다.

화재 진압과 현장 통제를 담당하는 소방·경찰과의 협력체계를 점검하기 위해 3차례 합동훈련도 병행했다. 훈련은 △기관사의 초기 보고 및 조치 △관제사의 비상 지시 △역무원의 승객 대피 유도 △소방·경찰의 긴급 출동 △화재 진압 △인명 구조 등으로 전개되며 실전성을 높였다.


또 공사는 '열차 내 화재 발생 시 대피 방법'을 담은 약 3분 분량의 안전 영상을 자체 제작해 부산교통공사 공식 유튜브 채널에 공개했다. 영상에는 △비상통화장치 이용법 △안전한 대피 요령 △출입문 수동 개방 방법 등이 포함되어 있어, 시민 누구나 반복 시청하며 실제 상황에 대비할 수 있도록 했다.


이병진 부산교통공사 사장은 "이번 훈련을 통해 철도종사자와 유관기관 간 협업체계를 한층 강화할 수 있었다"며, "시민이 직접 훈련에 참여하지 않더라도 안전 행동 요령을 쉽게 익힐 수 있도록 다양한 홍보 자료를 지속적으로 제작해 도시철도를 이용하는 시민의 안전을 지키겠다"고 강조했다.

부산교통공사가 열차 화재 대응 훈련을 실시하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

