새울원자력본부, 새울 파빌리온서 야외 방탈출 시즌2 운영

안전한 5중 방벽 비밀, 마법 등대에서 풀다

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)가 오는 27일부터 간절곶에 위치한 새울 파빌리온에서 야외 방탈출 이벤트 시즌2 '플래니 시티: 마법의 등대 이야기'를 운영한다.

이번 야외 방탈출 이벤트는 지난 6월에 운영해 큰 호응을 얻은 야외방탈출 시즌1 '플래니 시티: 에너지언들의 도시'의 후속편이다. 참가자들은 '마법의 등대'를 배경으로 원자력 발전소 건설에 필요한 5중 방벽 설계도를 완성하는 여정을 체험한다.

야외 방탈출 이벤트는 간절곶 등대 전시관과 새울 파빌리온을 오가며 퀴즈를 풀고 미션을 수행하는 방식으로 진행되며 원자력 발전의 원리와 안전성에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 스토리텔링 형식으로 기획됐다.

이번 시즌2는 공개 오픈 행사로 모든 미션을 성공적으로 완료한 참가자에게 지역 카페 이용쿠폰을 선착순 증정해 색다른 즐거움을 선물한다.

새울원자력본부 이승락 홍보부장은 "간절곶과 새울 파빌리온을 찾는 방문객들에게 즐거움과 추억을 선물하는 명소형 프로그램으로 자리매김하길 바란다"라고 말했다.

야외 방탈출 이벤트는 네이버플레이스 '새울 파빌리온'에서 사전 예약 후 현장 방문 및 야외 방탈출 키트 수령을 통해 참여할 수 있다.





