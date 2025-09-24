본문 바로가기
서진시스템, 100억 규모 자사주 매입·소각 단행

유현석기자

입력2025.09.24 14:14

서진시스템 은 24일 공시를 통해 100억원 규모의 자사주 매입 후 소각 계획을 발표하며 지난해 12월 공시한 3개년 주주환원 정책의 첫 실행에 나섰다.

작년 서진시스템의 연결 기준 당기순이익이 839억원이었다. 회사는 매년 당기순이익 10% 이상 규모의 자사주를 매입·소각하겠다고 밝힌 바 있다.


이번 실행 규모는 당초 제시했던 기준을 초과하는 수준이다. 서진시스템이 시장과의 약속을 충실히 이행함으로써 진정성 있는 주주가치 제고를 본격화하는 것이다.

서진시스템 관계자는 "이번 자사주 매입 및 소각은 단기적인 주가 부양을 위한 수단이 아니라, 회사의 지속적인 성장과 주주 신뢰를 강화하기 위한 결정"이라며 "공약했던 주주가치 제고방안을 향후에도 충실히 이행해 나갈 것"이라고 말했다.


서진시스템은 이차전지 향 ESS 뿐만 아니라 스마트그리드 시장으로의 영역을 확장하고 있다. 또한 반도체, 우주항공 등 하이테크 산업의 중요성이 커지는 가운데 독보적인 경쟁력을 강화해 외형성장을 가속화시키고 있다. 이를 기반으로 확대된 수익을 주주에게 환원하는 선순환 구조를 구축해 나가겠다는 방침이다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

