완주군, 산내들어린이집 '그린리모델링' 완료

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.24 14:59

건물 단열·창호·조명 교체 등

전북 완주군이 '공공건축물 그린리모델링' 공모사업을 통해 국공립 산내들어린이집 공사를 완료했다.

완주군이 '공공건축물 그린리모델링' 공모사업을 통해 국공립 산내들어린이집 공사를 완료했다. 완주군 제공

완주군이 '공공건축물 그린리모델링' 공모사업을 통해 국공립 산내들어린이집 공사를 완료했다. 완주군 제공

24일 군에 따르면 이번 사업은 공공건축물 중 준공 후 10년 이상 경과 된 건물의 온실가스를 감축시키고 에너지효율을 높이는 도모하는 국토교통부 주관 사업으로 건물 단열, 창호, 조명 교체(LED) 등 공사를 시행해 시설의 에너지 성능을 대폭 향상시켰다.


유희태 군수는 "이번 사업은 아이들이 이용하는 시설이 에너지 효율을 높이고 쾌적한 공간으로 바뀌게 되는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 친환경적이고 안전한 보육공간 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

한편, 군은 이번 그린리모델링 사업을 시작으로 지역 내 다른 어린이집도 친환경 리모델링 사업을 단계적으로 확대 적용할 예정이며, 이를 통해 에너지 절감과 환경 보호는 물론, 아이들의 안전하고 건강한 성장을 위한 보육환경을 조성하는 데 더욱 박차를 가할 계획이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
