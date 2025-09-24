가평군 "가평 가을여행…관광지 순환버스 반값에 즐기세요"

가평군, ‘카카오T’ 예약 시 버스요금 50% 할인 이벤트

경기 가평군이 가을 관광 성수기를 맞아 24일부터 11월 30일까지 관광지 순환버스 요금을 50% 할인하는 특별 이벤트를 진행한다.

관광지 순환버스. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 할인 행사는 가평군과 문화체육관광부·한국관광공사가 함께 추진 중인 '2025 민관 관광교통 활성화 사업'의 일환이다.

오는 11월 30일까지 카카오 모빌리티의 카카오T 애플리케이션을 통해 예약하면 기존 요금의 절반인 4000원에 관광지 순환버스를 이용할 수 있다. 군은 이를 통해 가을 성수기 기간 관광객들이 교통비 부담을 줄이고, 가평의 주요 관광지를 더욱 편리하게 여행할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

가평군 관광지 순환버스는 자라섬, 아침고요수목원, 쁘띠프랑스·이탈리아 마을, 남이섬 선착장 등 가평의 대표 관광지를 연결하는 노선으로 연중무휴 운영된다. 탑승객은 주요 정류장에서 자유롭게 승하차할 수 있어 하루 동안 다양한 관광지를 편리하게 둘러볼 수 있다.

가평군 관계자는 "이번 관광지 순환버스 50% 할인 이벤트로 관광객들이 부담 없이 가평의 주요 관광지를 편리하게 둘러볼 수 있을 것"이라며 "많은 분이 이번 기회를 활용해 가평에서 가을여행을 즐기길 기대한다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>