"고급진 선물, 실속 혜택"…명란부터 한우모듬까지 '싹드림'

김흥순기자

입력2025.09.25 11:00

[한가위 선물]롯데홈쇼핑 추석 특집전
오는 30일까지 명절 인기상품 집중 편성
매일 할인쿠폰·구매금액별 사은품도 제공

롯데홈쇼핑이 다음 달 초 추석 황금연휴를 맞아 오는 30일까지 추석 특집전 '보름찬다드림쇼핑'을 진행한다.


이번 행사는 프리미엄 선물은 더 고급스럽게, 혜택은 더 실속 있게 챙길 수 있도록 기획됐다. 올해는 식품, 주방에만 국한됐던 구매 혜택을 모든 카테고리로 확대해 명절 쇼핑 수요에 대응한다는 계획이다.

롯데홈쇼핑 명절 간편식 판매 방송 화면. 롯데홈쇼핑 제공

롯데홈쇼핑 명절 간편식 판매 방송 화면. 롯데홈쇼핑 제공

세부적으로 ▲매일 10만원 이상 구매 시 선택형 사은품 '보름찬 기프트' 증정 ▲매일 5000원 할인쿠폰 ▲대량주문 고객 대상 최대 100만원 적립금 ▲선물하기 서비스 이용 고객 대상 롯데상품권 증정 ▲모바일 전용 깜짝 특가 '싹드림 딜' 등 다양한 실속형 혜택을 마련했다.

TV홈쇼핑에서는 해외 고급 식재료부터 국내산 농수산물 등 프리미엄 먹거리를 다양하게 선보인다. '최유라쇼'는 '특별한추석' 특집방송을 열고 25일 '맛의명태자 명란', '횡성축협한우모둠세트' 등 인기 명절음식을, 27일에는 '청도 반건시', '기장미역' 등 지역 특산물을 판매한다.


명절 선물용으로 인기가높은 해외 프리미엄 식재료 물량도 대폭 확대했다. '올리오에스테파','노블레사 델 수르' 등 스페인 오일 전문 브랜드의 고급 올리브유를 비롯해 '무씨니', '주세페주스티' 등이탈리아 모데나 지역 전통 방식으로 생산된 발사믹 식초도 단독 기획해 선보인다.


모바일 채널에서는 LA갈비, 명품액세서리 등 인기 선물을 최대 30% 할인해 깜짝 특가로 선보이는 '싹드림딜' 기획전을 진행하고, 라이브커머스 '엘라이브'를 통해 건강식품, 간편식품 등도 집중적으로 선보인다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
