'한 땀 한 땀' 장인의 손길…프리미엄 '끝판왕'

매일유업은 관계사 농어촌 체험형 테마공원 상하농원이 내놓은 프리미엄 선물세트는 엄선한 원재료를 상하농원만의 요리법(레시피)을 활용해 만든 상품들로 구성됐다.

매일유업 2025년 추석선물세트. [사진=매일유업 제공]

대표 선물세트인 '햄공방 프리미엄 세트'는 100% 국내산 무항생제 돼지고기를 상하농원 햄공방에서 직접 수제로 만든 독일식 정통 햄·소시지 세트다. '햄·치즈 프리미엄 세트'는 햄공방의 수제 햄·소시지와 1A등급 원유로만든 치즈를 공방 장인들이 직접 선별한 원재료와 자체 개발한 레시피를 활용해 만들어 깊은 맛을구현했다.

또한 상하농원 과일공방에서 신선한 제철 과일을 엄선해 수작업으로 완성한 과일공방 잼 1호 세트는 원재료 본연의 맛을 최대한 살린 프리미엄 수제 잼이다. 상하농원 발효공방의 비법 레시피로완성된 수제 장아찌 세트도 선보였다. 고창산 무와 아기멜론을 활용해 꼬들꼬들한 식감과 은은한 단맛을 살린 것이 특징이다.

이 밖에도 발효공방에서 준비한 간장게장 세트는 알이 꽉 찬 신선한 특대 암꽃게를 상하농원만의 비법 간장소스에 저온 숙성해 깊고 진한 감칠맛을 살렸다. 또 카스텔라 공방의 카스텔라 혼합세트 2종은 계란을 41% 이상 넣어 더욱 부드러운 식감의 카스텔라 선물 세트다.

상하농원 선물세트는 상하농원 공식 홈페이지에서 구매할 수 있으며, 오는 29일까지 판매한다. 상하 농원 관계자는 "상하농원선물세트는 프리미엄 원재료에 장인의 손길이 더해져 특별하게 만들었다"라며 "앞으로도 상하농원공방만의 차별화된 상품을 통해 더욱 건강한 먹거리와 지속가능한 식문화를 선도하겠다"고 말했다.





