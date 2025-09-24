배민, 유튜브 프리미엄 제휴 상품 출시

"유튜브 프리미엄 단독 이용보다 저렴"

신규 가입자는 첫달 8990원 프로모션

배달의민족 운영사 우아한형제들은 배민클럽-유튜브 프리미엄 제휴 상품을 정식 출시했다고 24일 밝혔다.

이 상품은 한 번의 구독으로 배민의 무제한 무료배달과 광고 없이 콘텐츠를 시청할 수 있는 유튜브 프리미엄 서비스를 동시에 제공한다. 상시 프로모션이 적용돼 월 1만3990원(정가 1만5990원)에 이용할 수 있다. 유튜브 프리미엄을 단독 이용(1만4900원)할 때보다 저렴하다는 설명이다.

배달의민족이 배민클럽-유튜브 프리미엄 제휴 상품을 24일 정식 출시했다.

배민은 배민클럽 신규 및 재가입자를 대상으로 11월30일까지 프로모션을 진행한다. 배민클럽 가입 이력이 없는 신규 가입자는 첫 달 8990원, 가입 이력이 있는 재가입자는 첫 달 9990원에 제휴 상품을 이용할 수 있다.

신규 구독자에게는 선착순 쿠폰 증정 이벤트를 진행한다. 이날부터 오는 30일까지 오전과 오후 하루 두 차례씩 제휴상품가입자 100명에게 1만원 쿠폰을 선착순 증정한다.

이기호 우아한형제들 그로스부문장은 "고객 만족을 위해 배민클럽 제휴처와 혜택을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



