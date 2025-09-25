본문 바로가기
"빠를수록 혜택 크다"…AI가 선별한 고품질 과일선물 예약

박재현기자

입력2025.09.25 11:00

[한가위 선물]롯데마트·슈퍼, 26일까지 사전예약
실속형부터 프리미엄, 이색 선물세트까지 총 800여종

롯데마트와 슈퍼는 26일까지 추석 선물세트 사전예약 판매를 진행한다.


사전예약은 구매 시점이 빠를수록 혜택이 크다. 20일부터 26일까지 최대 50만원 롯데상품권을 증정하고, 동일 금액 즉시 할인 혜택을 제공한다. 이와 함께 행사 품목별 최대 30% 할인, 엘포인트 회원 전용 특가 등 혜택을 마련했다.

롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 추석 선물세트를 홍보하고 있는 모습. 롯데마트 제공

올해에는 총 800여 종의 선물세트를 준비했다. 과일 선물세트는 폭염과 이상기후로 인한 가격 상승을 고려해 혼합 구성을 강화했다. 인기 혼합 선물세트로 '충주사과, 천안배'와 '프라임 사과, 배'는 엘포인트 회원에게 1만원 할인해 각각 6만9900원, 6만5900원에 선보인다. 물가 부담을 낮춘 가성비 상품으로 '깨끗이 씻어나온 GAP 사과'와 '나주 청미래 배'는 각각 최종 혜택가 3만9900원에 판매한다.


국산과 수입산을 함께 담은 11종 혼합과일 세트 '한가득 정성담은 혼합과일 11'은 6만9900원에 준비했다. 이외에도 '나주 최종기 농부의 하우스배', 'AI 영주 소백산 사과' 등 시설 재배와 AI 선별 기술을 활용한 고품질 선물세트도 선보인다.


축산 선물세트는 다양하게 구성했다. 실속형 상품으로 '한우 실속 정육세트'와 '알뜰 한우갈비세트'를 각각 9만9000원에 판매한다.'와고매 와규 실속세트 1호·2호'는 각각 9만9000원, 7만9000원에 제공한다. 프리미엄 상품으로는 한우 최고 등급인 1++(9)등급으로 구성한 '마블나인' 선물세트 10여 개 품목을 선보인다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
