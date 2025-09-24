최장 10일 한가위 연휴…편의점 4社, '혼추족 도시락' 격돌

GS25, CU 24일부터 추석 도시락 판매

세븐일레븐, 이마트24 30일부터 판매 시작

편의점 업계가 다음달 추석 연휴를 맞아 새로운 추석 도시락을 잇따라 선보이고 있다. 모둠전과 갈비, 나물 등을 푸짐하게 담아 1인 가족, 외국인 등 홀로 명절을 보내는 '혼추족'을 공략한다는 복안이다.

모델이 GS25 혜자추석명절도시락을 보여주고 있다. GS리테일 제공. AD 원본보기 아이콘

GS25는 '혜자추석명절도시락'을 이날부터 전국 매장을 통해 선보인다. '혜자추석명절도시락'은 9칸으로 구성된 전용 용기에 흑미밥, 김치볶음밥, 고구마밥 등 3종류의 밥과 함께 ▲고추장갈비양념제육 ▲너비아니구이 ▲잡채 ▲3색 나물(도라지·고사리·명태무말랭이무침) ▲모둠전(산적·동그랑땡·김치전) 등으로 풍성하게 구성됐다. 후식으로 콩가루쑥찹쌀떡까지 더해 명절의 분위기도 살렸다. 이 상품은 10월 9일까지 한정 운영된다.

GS25는 이번 2025년 추석 도시락을 기존 상품에서 한층 업그레이드해 밥과 반찬을 다양화했다. 후식까지 더해 '혜자로움'으로 인식되는 GS25의 명절 도시락의 고객 만족도가 한층 높아질 것으로 기대하고 있다.

CU가 다가오는 추석을 맞아 혼자서도 풍성한 명절 분위기를 즐길 수 있도록 '한가위 간편식 시리즈' 7종을 24일부터 순차적으로 선보인다. CU는 올해 추석 간편식 라인업을 예년 1종에서 7종으로 확대 출시한다. 정찬 도시락, 모둠전, 갈비, 잡채 김밥 등 명절 한 상을 그대로 옮겨온 듯한 다양한 메뉴를 합리적인 가격으로 구성했다.

대표 상품인 '한가위 11찬 도시락(7500원)'은 ▲달짝지근한 특제 소스로 구워낸 떡갈비를 비롯해 ▲오미산적 ▲표고버섯전 ▲부추전 ▲김치전 4종과 ▲나물(고사리, 시금치 등) ▲떡까지 더해 명절 밥상의 풍성함을 그대로 담아냈다. 동그랑땡, 깻잎전, 오미산적 등 다양한 전을 푸짐하게 구성한 '모둠전(8900원)'과 달콤·짭조름한 특제 양념에 재워낸 촉촉하고 부드러운 '돼지갈비(7900원)' 단품 도시락도 선보인다.

모델이 '오색찬란풍성한상도시락'과 '소불고기삼각김밥'을 선보이고 있다. 세븐일레븐 제공. 원본보기 아이콘

세븐일레븐은 오는 30일 추석 명절 대표 메뉴인 소불고기를 활용한 '오색찬란풍성한상도시락'과 '소불고기삼각김밥'을 선보인다.

오색찬란풍성한상도시락은 지난 추석 명절 '여러 가지 반찬을 한 번에 맛보고 싶거나 추석 음식을 챙기지 못하는 셀프 명절족들에게 강력 추천한다'는 반응을 받았던 상품이다. 이번 추석 도시락은 ▲매실액에 양념한 소불고기를 메인으로 ▲모둠전(두부튀김, 오미산적, 김치전, 부추전) ▲각종 나물(볶음김치, 무나물, 유채나물, 들깨궁채나물) ▲탕평청포묵 ▲버섯갈비 ▲미니약과 등 총 12가지 반찬으로 구성됐다. 가격은 6500원으로 지난해 도시락 가격(6900원)보다 400원 낮췄다. 같은 날 도시락과 함께 '소불고기 삼각김밥' 도 출시한다.

세븐일레븐은 이번 추석 간편식 출시를 기념해 고객 만족을 높이고자 할인 프로모션도 추가로 진행한다. 내달 31일까지 오색찬란풍성한상도시락을 카카오페이머니 또는 농협카드로 결제 시 20% 현장 할인 혜택을 제공한다.

이마트24가 선보이는 추석명절도시락과 즉석식. 이마트24 제공. 원본보기 아이콘

이마트24는 오는 30일 명절 대표 음식으로 구성한 '추석명절큰.Zip'도시락(6900원)과 '추석보름달한판(5900원)'을 선보인다.

'추석명절큰.Zip'도시락은 명절날 큰집에서 먹던 명절 상을 도시락 하나에 압축한 상품이다. 이번에 선보이는 상품은 ▲잡채 ▲불고기 등 명절 대표 음식을 메인으로 하고 ▲동그랑땡 ▲닭가슴살두부전 ▲해물파전 ▲고추장새우볶음 ▲나물(도라지, 시금치, 고사리) ▲햄감자채, 볶음김치 등 총 12가지 반찬으로 푸짐하게 구성했다. 불고기 위에는 고추로 토핑하고, 밥위에도 검은 깨를 올리는 등 명절에 정성스럽게 차려낸 한 상으로 구현했다.

'추석보름달한판'은 명절 대표 음식으로 한판을 구성했다. 잡채, 불고기, 동그랑땡, 닭가슴살두부전, 김치전, 해물파전 황태채무침, 3색나물, 볶음김치 등으로 구성해 다양한 명절 음식을 모두 맛볼 수 있다.

이마트24는 명절 음식을 따로 준비하는 번거로움 없이 렌지업만으로 간편하게 명절 먹거리를 즐길 수 있는 '추석명절큰.Zip'도시락과 '추석보름달한판'이 귀향하지 않는 1인 가구 고객들에게 큰 호응을 얻을 것으로 기대하고 있다.

유영민 이마트24 유영민 도시락 MD는 "특히 이번 추석은 연휴가 길어, 고향 방문이나 여행 후 휴식을 즐기는 고객들이 편의점 간편식을 찾는 수요가 높을 것으로 보인다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>