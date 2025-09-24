[오늘의신상]태평양서 즐기는 완벽한 라운딩…노랑풍선 '괌 골프 패키지'

골프 인플루언서와 협업해 공동구매 진행

'36홀 라운딩' 등 특전 제공



노랑풍선 노랑풍선 104620 | 코스닥 증권정보 현재가 6,390 전일대비 170 등락률 -2.59% 거래량 97,604 전일가 6,560 2025.09.24 09:31 기준 관련기사 [특징주]시진핑 방한 기대감에 여행주 강세…노랑풍선 9%대↑스탁론 선택지 넓어진다...연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지![특징주]중국 단체관광객 무비자 입국 재개…여행株 강세 전 종목 시세 보기 close 은 괌관광청, 티웨이항공, 소노호텔앤리조트와 협업해 괌의 대표 명문 골프장에서 라운딩을 즐길 수 있는 '괌 골프 패키지'를 출시했다고 24일 밝혔다.

이번 상품은 사계절 내내 온화한 기후와 짧은 비행거리, 태평양의 푸른 바다와 열대 자연이 어우러진 괌에서 특별한 골프 여행을 즐길 수 있도록 기획됐다. 2026년 3월 28일까지 매일 티웨이항공을 통해 오전·오후 출발이 가능하며, 기본 수화물 외에 23kg의 추가 수화물이 제공돼 총 46kg의 여유로운 수화물 한도를 활용해 골프 장비를 여유롭고 편리하게 준비할 수 있다.

고객들은 태평양 절벽을 넘기는 12번 홀 파3로 유명한 소노펠리체 CC 괌 망길라오, 9명의 전설적 선수가 설계한 홀을 경험할 수 있는 소노펠리체 CC 괌 탈로포포 등 괌을 대표하는 골프장에서 라운딩을 즐길 수 있다. 두 골프장은 해안선·정글·지형의 특징을 살린 코스로 구성돼 초보자부터 숙련자까지 다양한 난이도의 골프를 경험할 수 있다.

숙박은 투몬베이 해변과 인접한 웨스틴 리조트 괌에서 제공된다. 전 일정 오션뷰 객실과 클럽 라운지 이용이 가능하며, 편리한 쇼핑과 다양한 다이닝 옵션까지 갖춰 휴양과 라운딩을 동시에 즐길 수 있다.

특히 노랑풍선은 이번 상품 출시와 함께 유튜버 '골프쟁이 밍구TV'와 10월 공동구매를 진행한다. 공동구매 고객에게는 ▲클럽 라운지 혜택 ▲비치 바 웰컴 드링크 ▲스타벅스 아메리카노 쿠폰(체크인 시 총 3회 제공) ▲괌 골프 36홀 라운딩(소노펠리체 CC 괌 망길라오 18홀+ 소노펠리체 CC 괌 탈로포포 18홀/그린피+카트 포함) ▲망길라오 스파 1회 등 다채로운 특전이 제공된다.

노랑풍선 관계자는 "괌은 사계절 내내 안정적인 기후와 뛰어난 접근성을 갖춘 매력적인 골프 여행지"라며 "이번 패키지를 통해 고객들이 괌에서 골프 라운딩과 휴양을 동시에 만끽할 수 있기를 바란다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>